مصرع شاب أسفل عجلات سيارة خلال عبوره الطريق الأوسطي بالشرقية

لقي شخص مصرعه صدمته سيارة اثناء عبوره الطريق الأوسطي اتجاه العبور قبل الكارتة بدائرة مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفى مشتول السوق تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى مشتول السوق باستقبال "كريم م ا ع" 22 سنة مقيم مشتول السوق "جثة هامدة" وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي.

وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارة به أثناء عبوره الطريق الأوسطي اتجاة العبور قبل الكارتة بدائرة مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي مشتول السوق تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.