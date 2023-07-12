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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجم ديزني.. هاريسون فورد يحطم الأرقام القياسية بسبب انديانا جونز 5

أفلام أنديانا جونز
أفلام أنديانا جونز

تمكن الجزء الخامس من سلسلة أفلام أنديانا جونز ، والذي يحمل اسم Indiana Jones and the Dial of Destiny أن يحطم رقم قياسي جديد بعالم ديزني، وهي أن يكون هناك فيلما من إنتاج ديزني ويظل بطله مستمرا فيه لمدة 39 عاما، حيث قدم هاريسون فورد الجزء الاول من الفيلم بعنوان Indiana Jones and the Temple of Doom عام 1984، ليحصد لقب نجم ديزني، حيث لم يتوقع أي شخص من الكتاب او النقاد أن هاريسون فورد سيعود بعد 15 عاما ليقدم جزءا جديدا من سلسلة أنديانا جونز منذ الجزء الرابع الذي قدمه عام 2008 تحت عنوان Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. 

ولم يحطم فقط هذا الرقم من خلال عدد السنوات بل وأيضا بعمره، حيث قدم هاريسون فورد الجزء الجديد وعمره 81 عاما، فمن النادر رؤية ممثل في الثمانينيات من عمره يلعب دورًا رئيسيًا في فيلم صيفي ضخم، حتى لو كان رمزًا مثل هاريسون فورد، فليس الأمر أن ممثلًا آخر لم يكن من الممكن أن يلعب دور البطولة في Indiana Jones and the Dial of Destiny.

لكن الجماهير لم تكن تريد أي شخص آخر سوى فورد لتقديم شخصية أنديانا، ولقد أثبت أنه أكثر من مقنع عندما يتعلق الأمر بجانب الحركة في المغامرة، يعتبر الفيلم بمثابة خاتمة أفضل لسلسلة المغامرات الأيقونية أكثر من Kingdom of the Crystal Skull أيضًا ، مع ترك إنديانا جونز ونهاية ووداع للشخصية أيضًا بشكل لطيف للجمهور، كما تصدر فورد الفيلم فريدًا هو أنه في الثمانين من عمره فهو حاليًا أكبر ممثل يلعب دور البطولة في فيلم ديزني، وهو رقم قياسي آخر. 

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حيث هزم فورد حامل الرقم القياسي السابق ريتشارد فارنسورث بسنة واحدة فقط، كان فارنسورث يبلغ من العمر 79 عامًا عندما لعب دور البطولة في فيلم ديفيد لينش The Straight Story ، والذي كان مبنيًا على قصة حقيقية، كان النجم المخضرم قد ظهر سابقًا في The Natural and Misery، ولآدائه الرائع في The Straight Story ، حصل على ترشيح لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل، ولكن بشكل مأساوي ، كان فارنسورث يحتضر بسبب السرطان وتوفى بعد عام من عرض الفيلم.

فيلم Indiana Jones and the Dial of Destiny حقق حتي الآن مايقرب 253 مليون دولار من عرضه حول العالم، بينما حقق مايقرب من 2 مليون جنيه بدور العرض المصرية حيث يعرض بالقاهرة والإسكندرية وطنطا من خلال 50 حفلة يوميا بـ 15 سينما منها جلاكسي طنطا وسينما سان ستيفانو مول وجلالكسي سينبلكس مول العرب وداندي مول وسي سينما ارابيلا وكايرو فيستفيال وسين سينما بطريق السخنة وبريمير بوينت 90 وجولف سيتي وسيتي ستارو وبريمير أمريكانا ومدينتي وجولف سيتي وڤوكس مول مصر وڤوكس سيتي سنتر ألماظة.

عرض الفيلم لأول مرة في خلال فعاليات مهرجان كان السينمائي لعام 2023، العمل من إنتاج شركتى Disney وLucasfilm ويشاركه بطولة الجزء الجديد والربريدج، مادس ميكلسن، أنطونيو بانديراس، بويد هولبروك، شاونيت رينيه ويلسون، توماس كريتشمان، توبي جونز، وتدور أحداث الفيلم خلال عام 1944، لذا سيتطلب من الممثل العالمى هاريسون فورد البالغ من العمر 80 عامًا أن يبدو أصغر بنحو 40 عامًا.

وطرحت أولى أفلام سلسلة امتياز Indiana Jones لأول مرة في عام 1981 وأصبح فيلمًا سينمائيًا كلاسيكيًا، من خلال تسلسل الحركة وإعداده في أواخر الثلاثينيات، والذي كان بمثابة رد على المسلسلات السينمائية والغربية في ذلك الوقت، حققت الأفلام الأربعة من السلسلة أرباحًا بلغت حوالي 2 مليار دولار.

هاريسون فورد
هاريسون فورد
هاريسون فورد
هاريسون فورد
هاريسون فورد
هاريسون فورد
هاريسون فورد
هاريسون فورد
أفلام إنديانا جونز هاريسون فورد عالم ديزني Indiana Jones Indiana Jones and the Temple of Doom

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