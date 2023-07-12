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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياته توقفت بنفس المحطة.. تفاصيل مصرع ستيني سقط من القطار في الشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لم يكن الرجل الستيني يتخيل أن رحلة استقلاله للقطار من محطة منيا القمح بمحافظة الشرقية، ستحملة إلى نهاية حياته وليس إلى جهة وصوله، وذلك بعد أن سقط من القطار الذي يستقله في محطة أبو حماد بمحافظة الشرقية، لتكون تلك هى آخر محطات حياته ليلفظ أنفاسه الأخيرة بها. 

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تفاصيل الواقعة

لقي شخص مصرعه إثر سقوطة من قطار بالقرب من محطة أبو حماد بمحافظة الشرقية ، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي القرين ، تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية ، إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي ابوحماد بإستقبال "سعيد ش ا ا" 62 سنة مقيم منيا القمح "جثة هامدة" وتم نقل الجثة  والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي القرين تحت تصرف النيابة العامة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصرعه إثر سقوطة من قطار بالقرب من محطة أبو حماد بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي القرين تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

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