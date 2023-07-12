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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

الكيلو بـ 130 جنيها بعد 250.. طرح اللحوم والسلع أمام المواطنين بالأسواق

أسعار السلع واللحوم
أسعار السلع واللحوم

لا تتوانى الدولة المصرية ممثلة في وزارة التموين عن بذل جميع الجهود لإحداث التوازن في أسعار السلع المختلفة بالسوق المحلية وتوفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية، وذلك في إطار خطة مواجهة التحديات والتداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية. 

وتتحدى وزارة التموين الغلاء، وتقوم بتوفير السلع الأساسية واحتياجات المواطنين وجميع احتياجات الأسرة، وعلى رأسها اللحوم والأرز والقمح والسكر وغيرها، فتطرح كميات كبيرة من السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة، وذلك ضمن إطار دعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، والحد من استغلال التجار في مثل هذه الأيام.

ضخ السلع الغذائية واللحوم بالأسواق 

وفي هذا الصدد، وجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار مد مخازن الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بجميع السلع الغذائية  لصرف المقررات التموينية عن شهر يوليو الجارى، كما وجه الوزير بزيادة معدلات ضخ السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة في ظل وجود مخزون استراتيجي من كافة المنتجات يكفى لفترات طويلة.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في التعاقد على توفير اللحوم المجمدة لفترات تقرب من 11 شهرا، بجانب تنويع مصادر ومناشئ استيراد اللحوم سواء ‏كانت مواشي حية أو لحوم مجمدة، حيث تم التعاقد مع دول أفريقية، بالإضافة إلى ‏دولة الهند والسودان وجيبوتى وتنزانيا وأوغندا لاستيراد اللحوم لتوفير الكميات المطلوبة لتلبية ‏احتياجات المواطن من اللحوم الطازجة والمجمدة، لتوفيرها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، حيث يتم طرح اللحوم المجمدة بأسعار تبلغ 130 جنيها للكيلو المجمد الهندى، و160 جنيها للكيلو البرازيلي المجمد، و250 جنيها لكيلو اللحوم الضأن المستوردة، أيضا الاستمرار في طرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة السودانية بسعر 195 جنيها للكيلو.

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية، وتم صرف ما يقرب من 50% من مقررات شهر يوليو الجارى حتى الآن، حيث تتيح الوزارة العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن جميع السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات شهر يوليو الجارى، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير جميع السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وبقالين التموين وفروع مشروع جمعيتى.

وتراجعت أسعار اللحوم، بعدما شهدت ارتفاعا كبيرا في عيد الأضحي 2023، فسجلت أسعار اللحوم حينها  بالمنافذ المتحركة 250 جنيها، وسجلت أسعار اللحوم بمنافذ أمان 250 جنيها، كما سجلت أسعار اللحوم البلدي في منافذ القوات المسلحة 270 جنيها. 

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الدعم المخصص لكل مواطن بالتموين

ويتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة، ويتم صرف السلع المدعمة على بطاقات التموين بسعر 12.6 جنيه لكيلو السكر، وزجاجة الزيت 800 جرام بـ 30 جنيها، وكيلو الدقيق بسعر 18 جنيها، وكيلو الأرز بسعر 12.6 جنيه، وكيس المكرونة 800 جرام بسعر 13 جنيها، ومكرونة 400 جرام بسعر 6.5 جنيه عدس مجروش بسعر 21 جنيها، وفول معبأ 500 جرام بسعر 9 جنيهات، وشاى ناعم 40 جراما بسعر 5 جنيهات، ومسلى صناعى 800 جرام بسعر 38 جنيها، وصلصة وزن 300 جرام بسعر 8 جنيهات ومسحوق أوتوماتيك 800 جرام بسعر 25 جنيها، وصابون غسيل 125 جراما بسعر 3 جنيهات، وصابون تواليت 125 جراما بسعر 7.5 جنيه، وكيس الملح بسعر 1.25 جنيه، وخل 900 جرام بسعر 6 جنيهات وغيرها من السلع الأخرى.

من جانبها، تواصل الوحدات المحلية جهودها في توفير السلع الغذائية الأساسية واللحوم البلدية بأسعار مخفضة للمواطنين وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق، ومراقبة الأسعار، وذلك في إطار جهود الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين، وتلبية احتياجاتهم اليومية وتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، تحقيقًا لمبدأ المشاركة المجتمعية.

من جانبه، قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن مصر نجحت في توفير السلع الغذائية رغم الأزمة العالمية المتلاحقة منذ عام 2008 ثم أزمة كورونا ثم أزمة سلاسل الإمداد ثم الحرب الروسية الأوكرانية، ثم الأزمة السودانية.

وأضاف كمال، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن كل هذه الأزمات تشكل حالة من عدم اليقين في الاقتصاد الدولي، مشيرًا إلى أن مصر استطاعت تخطي هذه الأزمات بشكل كبير من خلال توجيهات رئاسية واضحة ومتابعة مستمرة الإداء وزارة الزراعة والاستصلاح الزراعي بالتعاون مع أجهزة هامة في الدولة مثل جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وغيرها من الهيئات الكبرى داخل الدولة.

ولفت إلى أن هناك جهودًا كبيرة للعمل على توفير الأمن الغذائي من خلال الإتاحة، منوهًا إلى أنه لا يوجد أحد يشعر بنقص السلع في الأسواق، مؤكدًا أن هناك جهودا مبذولة على محورين، المحور الأول محور التوسع الأفقي والثاني محور التوسع الرأسي.

جدير بالذكر أنه لا شك أن المنافذ التي وفرتها القوات المسلحة، ووزارات الداخلية والتموين والزراعة ساهمت بشكل فعال في توفير اللحوم بشكل كبير ودائم في السوق المصرية، وبأسعار مخفضة، ما جعل شريحة كبيرة من المواطنين تفضل شراء اللحوم الحمراء من خلال تلك المنافذ، عوضًا عن شرائها من محلات الجزارة.

وسوف نرصد لكم أسعار اللحوم في السوق اليوم الأربعاء التي جاءت كالتالي: 

  • سجلت أسعار اللحم المفروم العادى 300 و330 جنيهًا للكيلو، بينما سجل سعر كيلو البتلو بين 250 و300 جنيه للكيلو، بينما بلغ سعر الكبدة قيمة تراوحت بين 300 و350 جنيهًا الكيلو.
  • سجل سعر كيلو اللحم البرازيلى ما بين 130 و190 جنيهًا.
  • سجل سعر كيلو الكبدة المستوردة بين 110 و130 جنيهًا.

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