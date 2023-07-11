تطبيق كارت التموين الموحد.. مصير البطاقات وأول محافظة يبدأ العمل فيها

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الأيام القادمة في تطبيق منظومة جديدة على البطاقات التموينية وهي إلغاء البطاقات التموينية واستبدلها بـ الكارت الموحد، بحيث يكون الحصول عليه عن طريق البريد والمكاتب التموينية وتصدره هيئة البريد مجانًا.

إلغاء كارت التموين

إلغاء كارت التموين

وأكدت وزارة التموين في تصريحاتها، أن القرار جاء لعدم ترك الكارت لدي البدالين وأصحاب المخابز لاستخدامه في الحصول على الدعم في غير الأغراض المخصصة له من قبل الدولة.

وتعتبر منظومة كارت الخدمات الموحد ضمن منظومة الحوكمة التي تستهدفها الدولة، وذلك للقضاء على أشكال الفساد وسرعة وسهولة تقديم الخدمة للمواطن وتوحيد حزمة الخدمات المقدمة لهم.

وتمثل منظومة الكارت الموحد نقلة نوعية في منظومة الخدمات المقدمة للمواطن، وذلك ضمن منظومة عملاقة للتحول الرقمي، ويأتي استكمالًا لمنظومات التحول الرقمي والتأمين الصحي الشامل، وميكنة أصول وممتلكات الدولة.

ويعد السبب وراء اختيار محافظة بورسعيد لبدء التشغيل التجريبي، أن الدولة وجدت من تجربة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة حافزاً للتوسع في الخدمات المقرر أن يشملها الكارت الموحد سواء المتعلقة بصرف السلع التموينية أو خدمات العلاج والبريد وما سيتم إضافته لاحقاً من معاشات وخدمات النقل وغيرها وفي حالة نجاح التجربة سيتم التعميم على باقي المحافظات، إضافة إلى ذلك أنه قد تم الانتهاء من تطبيق التحول الرقمي بالمحافظة وميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، ومختلف القطاعات بها.

وبعد تجربة التأمين الصحي الشامل والخدمات التموينية، ستتاح لأهالي بورسعيد تجارب أخرى تتعلق باستخدام الكارت الموحد لركوب كافة أنواع المواصلات، وكذلك استخدامه في صرف المعاشات، تكافل وكرامة، وخدمات البنوك، وغيرها من الخدمات.

إلغاء كارت التموين

ماذا عن الكارت الموحد؟

ويرصد لكم موقع “صدى البلد”، أهم المعلومات حول الكارت الموحد بديل البطاقات التموينية:

يعد الكارت وسيلة عصرية ومتطورة وأكثر أمناً بالنسبة لحاملي.

يضمن وصول الخدمة لمستحقيها ومزود بخاصية تحول دون السطو عليه.

مؤمن بواسطة إحدى شركات الأمن السيبراني ضد الهجمات الرقمية والاختراق أو التزوير مشدداً في الوقت ذاته أن الكارت مزود ببصمة ذكية تمكن الدولة من التأكد من وصول الخدمة إلى مستحقيها.

يبدأ تطبيق الكارت الموحد بمحافظة بورسعيد في الأول من أغسطس.

سيكون بديلا للبطاقات التموينية البالغ عددها 23 مليون بطاقة.

سيصدر الكارت الموحد بالتعاون بين وزارة الاتصالات والبريد.

تعميم التجربة على كافة المحافظات بعد تقييمها وتجربتها في بورسعيد.

يضم الكارت الموحد خدمات التموين والتأمين الصحي الشامل وخدمات البريد والمعاشات

يتاح استخدامه في المواصلات والبنوك في الفترات المقبلة.

تفعيل الكارت الموحد سيتطلب فتح حساب شخصي بهيئة البريد.

وتم فتح حوالي 496 ألف حساب للمواطنين بمحافظة بورسعيد، وجميعها جاهزة للتفعيل في منظومة كارت الخدمات الموحد، وذلك لتبسيط وتسريع إجراءات الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى ضمان توجيه الدعم للمستحقين ودعم منظومة الشمول المالي.

وكل مواطن يحصل على "الكارت الموحد" يجب أن يقوم بفتح حساب شخصي في هيئة البريد، حيث أنه يحمل البيانات الأولية للمواطن، كبيانات بطاقة الرقم القومي، ورقم المحمول المسجل باسمه لدى إحدى شركات المحمول، حيث إن "الكارت الموحد" متعدد الأغراض والخدمات، والكارت ليس إلزامية ولا يتم إجبار أحد على استخراجه ويتم الصرف بانتظام لمن يحملون البطاقة أو الكارت الموحد.

ومن جانبه، قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتوثيق، إن بطاقة الدعم مستمرة لا يوجد إلغاء لبطاقة التموين، لافتا إلى انتظام صرف المقررات التموينية والخبز المدعم لنحو 23 مليون أسرة من خلال بطاقات التموين.

وأوضح مدكور، أنه سيتم بدأ تجربة جديدة من محافظة بورسعيد، وهي "الكارت الموحد"، لمن يرغب، ويمكن استخدام هذا الكارت لصرف المقررات والخبز، وهذا لا يعني إلغاء البطاقة التمونية، حيث أنه يمكن صرف المواطن لمستحقاته من الدعم باستخدام هذا أو ذاك.