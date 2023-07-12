عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جوزاها في الـ 16 قلب حياتها..أميرة أم البنات طالبة تجارة وأسطى تكييف بريمو

فني تكييف بريمو..حكاية
فني تكييف بريمو..حكاية ملهمة وراء اقتحام أميرة مهنة الرجال

بعزيمة قوية وعقل متفتح على العالم من حوله، تغلبت أميرة كمال، الشهيرة بـ "الأسطى أميرة العربي”، على الكثير من المشاكل في حياتها، مثل: زواجها في سن مبكرة وانفصالها في سن الـ 31 عاما، وتحملها مسئولية 3 فتيات بمفردها في حياتها، حتى اقتحامها مهنة عرف بها الرجال وهي “فني تكييف”.

دخلت الأسطى أميرة أو كما تحب أن يطلق عليها الناس “أم البنات” أيضا مجال “تركيب وصيانة وتنظيف أجهزة التكييف" بعد زواجها الثاني، حيث رغبت في أن تتعلم المهنة من زوجها الثاني ليؤسسا معا مركزا خاصا يكبر بمجهوهما ويزداد سمعة طيبة بالعمل يوما بعد يوم.

 “نعم الصديق والزوج” هكذا وصفت الست أميرة زوجها الثاني، لافتة إلى أنها عانت الكثير من الصعوبات في حياتها  قبل زواجها الثاني، منها أنها تزوجت في سن الـ 16 عاما بعد أن خيرها أهلها بين استكمال تعليهما أو الزواج، فقررت بحداثة سنها وبدون توعية الزواج في سن مبكرة دون استكمال تعليمها الفني. 

وتشير الأسطى أميرة، 34 عاما، إلى أنها عانت الكثير من الصعوبات والأزمات في زواجها الأول، رافضا ذكر أي مشكلة احتراما لكون الزوج الأول “أب بناتها”، وأنها عندما أرادت الانفصال عارضتها والدتها لكنها صممت ورفضت الزواج بعد ذلك حتى رزقها الله بزوجها الحالي “أيمن” والذي جمعها به النصيب. 

الأسطى أميرة 

“أنا ست زي أي ست مريت بظروف صعبة كتير في حياتي، وبفضل ربنا قدرت أعدي كل المحن الصعبة اللي فيها، ودلوقتي بقيت فني التكيفات البريمو في شغلي”، بهذه الكلمات توضح الأسطى أميرة كيف تغلبت على كل الصعوبات التي واجهتها في حياتها لتكون أما قوية قدوة لبناتها وسندا لزوجها الأصيل ولنفسها أيضا نظرا لصعوبات الحياة وتقلباتها. 

وتضيف “أم البنات الشقيانة”، أن لديها من البنات 3 أعمارهن على الترتيب (3 سنوات، و10 سنوات، و13 سنة)، مؤكدا أنها لتكون قدوة لهن تعمل على استكمال تعليهما بكلية تجارة تعليم مفتوح، وهي حاليا طالبة بالفرقة الثانية تنجح بتقديرات عالية كامتياز وجيد جدا، بجانب عملها الشاق وتحملها مسئولية بيت، كما أنها صديقة لبناتها تسمع لمشاكلهن وتنمي فيهن القدرة على ابتكار حلول لها بأنفسهن. 

وعن طبيعة عملها، تختتم الأسطى أميرة: “شغلنا موسمي، لكن في فصل الصيف بيكون الضغط أكبر طبعا، فبصحى بدري قبل أي شغل أشوف مسئوليات البيت وبعدين لو فيه أي تركيبات بره بعملها قبل الصيانات في المركز، والحمد لله اسمنا في السوق مسمع حلو وبيكبر، ونفسي بناتي يفهموا الشغلانة علشان لو مسكوها بعدي بس ما يشتغلوهاش لصعوبتها”. 

لو كان آخر راجل في الدنيا .. رسالة قوية من سيدة لطليقها |فيديو

أرباح صناعة المحتوى للخير.. حكاية دودو وابنتها في توزيع وجبات على الفقراء

 

 

الأسطى فني التكييف فنية تكييف ستات تعمل بالتكيفات ست بمية راجل ست فني تكيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتقال حر.. أحمد حسن يكشف صفقة نادي الزمالك الجديدة

1000 جنيه| تراجع أسعار الذهب مجددا وهذه قيمة عيار 21 الآن

شوبير: سيف الجزيري يحل أزمة إيقاف القيد في الزمالك

المباحث في معهد ناصر.. محامي طبيب الساحل يكشف تفاصيل عن متعلقاته الشخصية

وسط تصفيق الجمهور.. ترامب يتعهد بحظر دخول جميع المسلمين إلى الولايات المتحدة

صور فاضحة في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري وثرية عربية تنتهي بفضيحة

الهدية الثالثة.. رسالة مثيرة من خبير اللوائح لرئيس الزمالك

المادة 6.. الزمالك مهدد بالإحالة للانضباط في قمة الأهلي 126| تفاصيل

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. تفاصيل أزمة حسن شاكوش وريم طارق.. اقتحام شاب مصرى لحفل نجم عالمى.. سر خطير عن علاء عبد الخالق

بعد صناعة الجديد | شوبير يحسم جدل مكان الدرع القديم للدوري

سقوط الجيش.. تحذير أمريكي عاجل من كارثة في أوكرانيا

بسبب دراجات الحرارة..ردة فعل غير متوقعة من مذيع شهير في النمسا.. فيديو

بيان عاجل لـ البيت الأبيض بشأن صاروخ كوريا الشمالية الباليستي

لا نعرف شيئا.. بيان عاجل من أوكرانيا بشأن انضمامها لحلف الناتو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100مليون دولار.. كل ما تريد معرفته عن فيلم باربى

جوزاها في الـ 16 قلب حياتها..أميرة أم البنات طالبة تجارة وأسطى تكييف بريمو

يستحق السجن.. لن تصدق ما فعله بريطاني بـ قطة أعلى حافة منحدر

قبل القمة 126.. لماذا طلب كولر هذه الطلبات من الخطيب؟| فهل حسم الأمر؟

فيديو

كارثة تنتظر سد النهضة.. ماذا سيحدث؟!

حرق المصحف الشريف.. رد فعل صادم من أمريكا | ماذا حدث ؟

حفظ القرآن ويحب النبي والصحابة.. أبرز تصريحات جورج قرداحي عن الإسلام

موعد نتيجة امتحانات الثانوية العامة.. إعلان هام من وزير التعليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ