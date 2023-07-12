إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين ببني سويف

أصيب 5 أشخاص بينهم سيدة، اليوم الأربعاء، بسحجات وكدمات إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية الحومة التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، ونقلوا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم فرض كردون أمني بمحيط القرية لمنع تجدد الاشتباكات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية الحومة التابعة لمركز الواسطى شمال المحافظة، نتج عنها إصابة 5 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى موقع البلاغ وسيارات الإسعاف، وضبط طرفي المشاجرة وإتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف بسيارتين إسعاف إلى موقع البلاغ وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي.

وتبين أن المصابين هم: «شعبان.م.م» 26 سنة، مصاباً بجرح قطعى بفروة الرأس 5 سم، و«على.م.م» 36 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، و«أمين.م.م» 22 سنة، مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم، و«وفاء.ا.م» 55 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، و«محمد.م.ع» 32 سنة، مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم وجميعهم مقيمون بقرية الحومة.

وتحرر المحضر اللازم، وتم ضبط طرفي المشاجرة ، وجاري إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.