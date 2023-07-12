عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين ببني سويف

أرشيفية - مشاجرة
أرشيفية - مشاجرة

أصيب 5 أشخاص بينهم سيدة، اليوم الأربعاء، بسحجات وكدمات إثر نشوب مشاجرة  بين عائلتين بقرية الحومة التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، ونقلوا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم فرض كردون أمني بمحيط القرية لمنع تجدد الاشتباكات.

بني سويف.. ضبط أدوية خاصة بالمستشفيات داخل عيادة غير مرخصة

رئيس جامعة بني سويف: 30 يوليو بدء الاختبار الأكاديمي للغة الإنجليزية بكلية الطب

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية الحومة التابعة لمركز الواسطى شمال المحافظة، نتج عنها إصابة 5 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى موقع البلاغ وسيارات الإسعاف، وضبط طرفي المشاجرة وإتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف بسيارتين إسعاف إلى موقع البلاغ وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي.

وتبين أن المصابين هم: «شعبان.م.م» 26 سنة، مصاباً بجرح قطعى بفروة الرأس 5 سم، و«على.م.م» 36 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، و«أمين.م.م» 22 سنة،  مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم، و«وفاء.ا.م» 55 سنة،  مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، و«محمد.م.ع» 32 سنة، مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم وجميعهم مقيمون بقرية  الحومة.

وتحرر المحضر اللازم، وتم ضبط طرفي المشاجرة ، وجاري إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

يوم الأربعاء ني سويف نقل المصابين نشوب مشاجرة مشاجرة بين عائلتين مستشفى الواسطى المركزي مستشفى الواسطي مركز الواسطى لمستشفيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتقال حر.. أحمد حسن يكشف صفقة نادي الزمالك الجديدة

1000 جنيه| تراجع أسعار الذهب مجددا وهذه قيمة عيار 21 الآن

شوبير: سيف الجزيري يحل أزمة إيقاف القيد في الزمالك

المباحث في معهد ناصر.. محامي طبيب الساحل يكشف تفاصيل عن متعلقاته الشخصية

وسط تصفيق الجمهور.. ترامب يتعهد بحظر دخول جميع المسلمين إلى الولايات المتحدة

صور فاضحة في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري وثرية عربية تنتهي بفضيحة

الهدية الثالثة.. رسالة مثيرة من خبير اللوائح لرئيس الزمالك

المادة 6.. الزمالك مهدد بالإحالة للانضباط في قمة الأهلي 126| تفاصيل

موضوعات متعلقة

وزير الإسكان يُصدر قرارين بإزالة مخالفات بناء بمدينة بني سويف الجديدة

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. تفاصيل أزمة حسن شاكوش وريم طارق.. اقتحام شاب مصرى لحفل نجم عالمى.. سر خطير عن علاء عبد الخالق

بعد صناعة الجديد | شوبير يحسم جدل مكان الدرع القديم للدوري

سقوط الجيش.. تحذير أمريكي عاجل من كارثة في أوكرانيا

بسبب دراجات الحرارة..ردة فعل غير متوقعة من مذيع شهير في النمسا.. فيديو

بيان عاجل لـ البيت الأبيض بشأن صاروخ كوريا الشمالية الباليستي

لا نعرف شيئا.. بيان عاجل من أوكرانيا بشأن انضمامها لحلف الناتو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100مليون دولار.. كل ما تريد معرفته عن فيلم باربى

جوزاها في الـ 16 قلب حياتها..أميرة أم البنات طالبة تجارة وأسطى تكييف بريمو

يستحق السجن.. لن تصدق ما فعله بريطاني بـ قطة أعلى حافة منحدر

قبل القمة 126.. لماذا طلب كولر هذه الطلبات من الخطيب؟| فهل حسم الأمر؟

فيديو

كارثة تنتظر سد النهضة.. ماذا سيحدث؟!

حرق المصحف الشريف.. رد فعل صادم من أمريكا | ماذا حدث ؟

حفظ القرآن ويحب النبي والصحابة.. أبرز تصريحات جورج قرداحي عن الإسلام

موعد نتيجة امتحانات الثانوية العامة.. إعلان هام من وزير التعليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ