نداء شرارة: مصر وشها حلو عليا.. كانت حلمى وحسيت إنى جزء منها

كشفت الفنانة نداء شرارة، أنها تحضر ألبوم أغانٍ مصرية، قائلة: "من أول أغنية مصرية عملتها ومصر وشها حلو عليا"، موضحة أن الشعب المصري أحبها كثيرا وقام بدعمها من وقت اشتراكها في برنامج "ذا فويس".

وأوضحت "شرارة"، خلال مداخلتها ببرنامج "8 الصبح" المذاع على شاشة "دي ام سي"، أنها شعرت بسعادة غارمة وقت مشاركتها في احتفاليات انتصارات 6 أكتوبر والغناء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، معقبة: "كنت بحلم أشارك فيها وحسيت في هذه التجربة إنى جزء من مصر".

أسعد لحظاتي

وصرحت "شرارة" بأن أسعد لحظاتها وقت مشاركتها بالغناء في حفل الزفاف الأسطوري لـ ولى العهد الأردني الأمير حسين بن عبد الله الثاني، مؤكدة أنها قامت بالغناء مرتين يوم حفل العشاء واليوم الآخر هو الفرح الرسمي.

وذكرت أنها أدت أغنية “ألف ليلة وليلة بالعرس”، وأن العائلة الملكية قامت بتقديرها كثيرا وكانوا في قمة التواضع معها، موضحة أن غناءها لـ أم كلثوم دائما يسهم في نجاحها، معقبة: "أم كلثوم وشها حلو عليا من وقت ذا فويس".