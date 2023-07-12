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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طلب كولر.. شوبير يكشف تطورات صفقة محمد رضا بوبو مع الأهلي

بوبو
بوبو

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن آخر تطورات صفقة انتقال محمد رضا بوبو، لاعب وسط نادي فيوتشر، إلى صفوف النادي الأهلي.

 

وقال “شوبير”إن مارسيل كولر طلب التعاقد مع محمد رضا بوبو رغم التعاقد مع إمام عاشور لاعب نادي ميتلاند الدنماركي حاليا، والزمالك سابقًا.

 

وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن دخول محمد رضا بوبو، لاعب وسط فريق فيوتشر، مجددًا ضمن حسابات مسؤولي القلعة البيضاء لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق.

ويستهدف الزمالك ضم اللاعب من أجل تدعيم خط الوسط، في ظل إجادة محمد رضا للعب في مركزي 6 و8.

وأكد المصدر ، أن مسئولو نادي الزمالك يعتمدون  على رغبة بوبو في الرحيل عن فريقه في الموسم المقبل وهو الأمر الذي يمكن أن يسهل من حسم الصفقة.

 

ويواصل الفريق تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء الأهلي المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها غدًا الخميس.

بوبو الأهلى احمد شوبير

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