طرق علاج الصداع النصفي .. بالأدوية والأعشاب

يرغب الكثير من الأشخاص فى معرفة طرق علاج الصداع النصفي حيث أنه من أكثر المشكلات الصحية الشائعة بين الجنسين .

نعرض لكم فى هذا التقرير أهم طرق علاج الصداع النصفي بجميع أنواعه سواء بالأعشاب أو الأدوية .

علاج الصداع النصفي الأيسر

يبحث الكثير من الأشخاص عن طرق علاج الصداع النصفي الأيسر حيث أنه من المشكلات الصحية الشائعة وفى الحقيقة يتم علاجه بطر ق مختلفة حسب السبب.

وبصفة عامة إذا كان هناك ألمًا نابضًا مصحوبًا بأعراض أخرى مثل الغثيان والقيء والحساسية للأضواء أو الضوضاء و تعرف على المزيد حول أعراض الصداع النصفي التي يمكن أن تظهر.

بشكل عام ، يتفاقم ألم الصداع النصفي مع النشاط البدني ، مثل المشي أو صعود السلالم و يمكن أن تظهر مع أعراض أخرى مثل الرؤية الضبابية ومضات الضوء ، والتي يمكن أن تحدث قبل أو أثناء الصداع.

يجب أن ترى طبيب أعصاب للتقييم والعلاج حسب الضرورة وقد يشمل علاج الصداع النصفيى فى هذه الحالة: الأدوية ، مثل المسكنات ومضادات الاختلاج ، وتغييرات في نمط الحياة ، مثل النوم ، وضمان نظام نوم كافٍ وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.



يمكن أن يكون الصداع على الجانب الأيسر من الرأس ناتجًا عن التهاب الأوعية الدموية ، أو على وجه التحديد التهاب الأوعية الدموية بالجهاز العصبي المركزي ، والذي يتميز بتورم الشرايين والأوردة في الدماغ والعمود الفقري ويجب زيارة الطبيب واجراؤء الفحوصات بسرعة، ويشمل العلاج إعطاء جرعات عالية من الكورتيكوستيرويدات لتقليل التورم.



قد تسبب عدوى الأذن على الجانب الأيسر صداعًا في هذه المنطقة و تشمل الأعراض المحتملة الأخرى الحمى وإفرازات الأذن ويُنصح باستشارة طبيب وعادة ما يتضمن العلاج استخدام الأدوية مثل المضادات الحيوية والمسكنات وتحقق من الطرق الأخرى التي يمكنك من خلالها تخفيف آلام الأذن في المنزل.



علاج الصداع النصفي الأيمن

يرغب عدد كبير من الأشخاص فى معرفة طرق علاج الصداع النصفي الأيمن لأنه من المشكلات الصحية الشائعة .

وفى الحقيقة يتم علاج الصداع النصفي الأيمن بنفس طريقة علاجه فى الجانب الأيسر بجانب تغيير نمط الحياة والعادات اليومية .



علاج الصداع النصفي بالأعشاب

يعد علاج الصداع النصفي بالأعشاب من أكثر الأشياء التى يرغب كثيرون فى معرفتها كثيرون لانها أمنة ورخيصة .

ويمكن علاج الصداع النصفي بالأعشاب التالية، الزنجبيل ونبات الارام و نبات الأقحوان، والبابونج ،أوراق وجذور نبات البوتيربور، والاستعمال الموضعى لزيت اللافندر أو استنشاقه، وفى بعض الحالات يمكن اللجوء للكافيين مثل القهوة .

فوائد-زيت-اللافندر



علاج الصداع النصفي بالمنزل

يرغب عدد كبير من الأشخاص فى معرفة علاج الصداع النصفي بالمنزل لكى يوفر الوقت والمال المدفوع فى زيارة الطبيب، وفى الحقيقة يمكن علاج الصداع النصفى فى المنزل بخطوات بسيطة:

الاهتمام بشرب كمية كافية من الماء لان الجفاف يسبب الصداع النصفي.

كمادات باردة أو دافئة على الرأس فى مكان الالم لمدة 15 دقيقة

تقنيات استرخاء العضلات مثل اليوجا

جلسات تدليك وعلاج الطبيعي خاصة عند وجود تشنج أو شد عصبي

النوم على عدد ساعات من النوم الكافي

الاهتمام بتناول الطعام الصحي والمناسب

استخدام المسكنات التى تصرف بدون روشتة

النوم



علاج الصداع النصفي للحامل

يرغب الكثير من النساء فى معرفة الطريقة الصحيحة لـ علاج الصداع النصفي للحامل للوقاية من أى مضاعفات محتملة لاستخدام الطرق التقليدية

بعض الأدوية المستخدمة في علاج الصداع النصفي والوقاية منه ممنوعة للحمل بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الجنين.

خيارات غير دوائية

الترطيب: الحفاظ على رطوبة الجسم أمر مهم لجميع النساء الحوامل ، وخاصة لمن يعانين من الصداع النصفي



الكافيين: تقرر العديد من النساء التوقف عن تناول الكافيين تمامًا عندما يصبحن حوامل ، لكن انخفاض مستوى الكافيين يعتبر آمنًا ويمكن أن يساعد في منع الصداع النصفي ويمكن تناول حوالي فنجان إلى فنجان ونصف من القهوة يوميًا ، بحد أقصى 200 ملليجرام من الكافيين يوميًا.



المغنيسيوم: المغنيسيوم مكمل شائع الاستخدام للوقاية من الصداع النصفي ومع انخفاض مخاطر الآثار الجانبية ، فمن الآمن استخدامه أثناء الحمل.

الحمل

الأدوية



الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية مثل عقار الاسيتامينوفين فهى آمنة أثناء الحمل يمكن أن يكون فعالًا في الوقاية من أعراض الصداع النصفي وإدارتها إذا طبقت ع التقنيات غير الدوائية

الأدوية التى تصرف بروشتة أظهرت الدراسات الحديثة أن سوماتريبتان أو تريبتان آمنان جدًا في الواقع أثناء الحمل ولم يتم ربطهما بأي عيوب خلقية أو مضاعفات الحمل".

يمكن لبعض الأدوية المضادة للغثيان ، بما في ذلك prochlorperazine و metoclopramide و diphenhydramine ، أن تخفف أعراض الصداع النصفي. على الرغم من أنها لا تُستخدم عادةً لفترات طويلة ، إلا أن هذه الأدوية آمنة أثناء الحمل.

الحقن الموضعية لمادة مثل ليدوكائين أو بوبيفاكايين في فروة الرأس لاستهداف أعصاب معينة ويعتمد موقع الحقن على نوع ومكان الصداع النصفي للمريض

يمكن أيضًا إعطاء الليدوكائين السائل 4٪ كرذاذ أنفي و من الآمن أن يستخدمه المرضى عدة مرات في اليوم.

المصادر:

americanheadachesociety

tuasaude