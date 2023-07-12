استمرار حملات إزالة المباني غير المرخصة في العريش

وجه اللواء أسامة أحمد عَفش، رئيس مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، بتشكيل لجنة مرور لمخالفات المباني برئاسة سكرتير عام المجلس والعلاقات العامة ورئيس قسم الإزالات، وذلك للمرور بمنطقة خدمات كرم أبو نجيلة، ومنطقة خدمات الكرامة.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، المحافظ ، بشأن متابعة الأعمال بمدينة العريش، وإزالة التعديات والمباني والمخالفات بدون موافقة الجهة المختصة.

سور مبانٍ

وبعد المعاينة، تبين وجود مخالفتي سور مبانٍ بالمهد بدون ترخيص، وذلك بالمخالفة لقانون المباني، وتمت الإزالة في وجود رئيس منطقة الخدمات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأهاب رئيس المدينة بالمواطنين عدم الإقدام على البناء أو استكمال مبانٍ إلا بوجود رخصة مبانٍ سارية، والتقدم للمركز التكنولوجي بطلب لستكمال مبانٍ مصحوب بصورة رخصة مبانٍ سارية.

