أبوك ملك وأنت وزيره.. محمد رمضان ينشر البوستر الرسمي لفيلم "ع الزيرو"

شارك الفنان كريم فهمي البوستر الرسمي الثاني لـ فيلم ع الزيرو، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي“إنستجرام”.

وعلق محمد رمضان علي البوستر الرسمي للفيلم، كاتبًا:”أبوك ملك وانت وزيره.. وأي حلم انت اميره قريبا فيلم ع الزيروبجميع دور العرض ثقه في الله نجاح".

الفيلم بطولة النجم محمد رمضان و النجمة نيللي كريم، چومانا مراد، خالد الصاوي، محمد لطفي، شريف دسوقي،إسلام ابراهيم، تأليف د. مدحت العدل و إخراج محمد العدل و من إنتاج جمال العدل.



وأطلقت شركة العدل جروب، الإعلان التشويقي لفيلم "ع الزيرو" لـ محمد رمضان، وذلك استعدادًا لعرضه قريبًا فيالسينمات.

وحددت الشركة المنتجة لفيلم ع الزيزو الذى يقوم ببطولته كل من محمد رمضان ونيللي كريم ، اواخر شهر يوليو موعدالطرحه فى السينمات.

كانت "العدل جروب" قد أصدرت بيانا بشأن موعد عرض فيلم "ع الزيرو" بطولة محمد رمضان ونيللي كريم.

وجاء في البيان: نظرًا لعدم الانتهاء من تصوير فيلم ( ع الزيرو)، ومن ثم أعمال ما بعد التصوير من مونتاچ، وموسيقىتصويرية، ومكساچ، وحرصًا من الشركة على خروج الفيلم بالشكل اللائق احترامًا لتاريخها، ولنجوم الفيلم، ورغبة فيتوحيد عرض الفيلم في كل دور العرض داخل وخارج مصر في نفس التوقيت مع الدعاية المناسبة فإن الشركة قررت عرضالفيلم في توقيت لاحق، سوف يتم الإعلان عنه فيما بعد إن شاء الله".

أبطال فيلم ع الزيرو

فيلم "ع الزيرو" من بطولة نخبة من نجوم الدراما والسينما من بينهم نيللى كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى وشريف دسوقى، والفيلم من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.