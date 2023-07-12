عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت.. إجراءات جديدة لموسم الحج

الحج - ارشيفي
الحج - ارشيفي

اكدت وزارة الأوقاف الكويتية - ممثلةً في إدارة شؤون الحج والعمرة وبتوصيات من السلطات السعودية المعنية - على حملات الحج المعتمدة بضرورة الاستعداد المبكر لموسم الحج المقبل.

ونقلت القبس عن مصادرها أن جملة من الآليات والإجراءات سيتم اعتمادها،  أبرزها الانتهاء من تعاقدات السكن والمشاعر المقدسة في 25 فبراير المقبل.

وذكرت الوزارة أنه سيبدأ اصدار تأشيرات الحج في 1مارس، فيما سيتم اغلاق المسار الالكتروني وإغلاق إصدار التأشيرات في 29 أبريل.

ولفتت المصادر إلى أن بداية وصول أفواج الحجاج للاراضي المقدسة في 9 مايو المقبل، وبينت أن التسجيل الالكتروني عبر المنصة المخصصة سيفتح في 1 سبتمبر ولمدة شهرين.

ونوهت المصادر  بأن عملية الفرز ستكون وفق ثلاثة مقترحات، سترفع إلى اللجنة العليا للحج لاعتماد أحدها، والاولوية لمن لم يحج سابقاً وهي:

• المقترح الأول: أن يكون وفق نظام القرعة.

• المقترح الثاني: وفقاً للنسب العمرية.

من سن 50 عاماً فما فوق بنسبة25٪؜ من الحجاج وعددهم 8000 حاج، ومن سن 30 إلى 49 بنسبة 50%، ومن سن 18عاماً إلى 30 عاماً بنسبة 25%.

• المقترح الثالث: الأكبر سناً.

وأوضحت أن مقترحاً آخر سيتم عرضه في اللجنة العليا للحج، لتقسيم الحملات الى 3فئات وهي:

الفئة الذهبية بنسبة 5% من عدد الحجاج حيث ستلزم بتقديم خدمات 5 نجوم من أبرزها سيارات حديثة لا يقل موديلها عن 2024، وفنادق مطلة على الحرم وقريبة من المنطقة المركزية، بالإضافة لجميع الخدمات«vip».

واردف المصدر أن الفئة الثانية هي الفضية وتلزم بتقديم خدمات كقرب السكن من الحرم وليس مطلاً عليه أو في المنطقة المركزية والسيارات لا يقل موديلها عن 2021، إضافةً الى الفئة البرونزية وهي ملزمة بتقديم خدمات 4نجوم فقط.

وشددت المصادر على أن وزارة الاوقاف ستعتمد آلية جديدة للتصدي لأي غلاء في اسعار الحج وخفظ الكلفة على الحجاج، سيتم الإعلان عنها قريباً بعد مناقشتها

 

مضبطة مجلس الأمة تثير أزمة في الكويت.. والغانم يكشف الحقيقة لـ الشعب

الكويت.. 5 قرارات عاجلة من مجلس الأمة بشأن حرق القرآن في السويد

أسعار الحج إصدار التأشيرات أفواج الحجاج الأوقاف الكويتية اللجنة العليا للحج السلطات السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهاية الإنترنت في العالم.. عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض بهذا التوقيت

1000 جنيه| تراجع أسعار الذهب مجددا وهذه قيمة عيار 21 الآن

مفاجأة.. كولر يتمسك بـ نجم الأهلي ويرفض رحيله|تفاصيل

انتقال حر.. أحمد حسن يكشف صفقة نادي الزمالك الجديدة

عمل صوت وحش أمام المأمور.. القصة الكاملة لأزمة حسن شاكوش وريم طارق

الهدية الثالثة.. رسالة مثيرة من خبير اللوائح لرئيس الزمالك

صور فاضحة في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري وثرية عربية تنتهي بفضيحة

أودعوه القفص.. تأييد حبس لاعب كرة شهير بتهمة سرقة عقد زواج عرفي

موضوعات متعلقة

الكويت.. مجلس الوزراء يقرر منح يومين عطلة رسمية ويحدد موعد استئناف العمل

الكويت تستثمر أكثر من 300 مليار دولار في مجال الطاقة

ترشيحاتنا

عاصمة عربية ضمن المناطق الأكثر حرارة في العالم.. تعرف عليها

سماع دوي انفجار بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية

الناتو يتبنى خطة لنشر 100 ألف جندي على أراضي بولندا

التعليم تكشف حقيقة تغيير نظام ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

ألفاظ خادشة للشرف وتحرش بفتاتين .. قرار رادع ضد شابين بالقاهرة

إجازة رأس السنة الهجرية.. كيفية إحيائها وهل صيامها يعدل 50 عاماً؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب دراجات الحرارة..ردة فعل غير متوقعة من مذيع شهير في النمسا.. فيديو

100مليون دولار.. كل ما تريد معرفته عن فيلم باربى

جوزاها في الـ 16 قلب حياتها..أميرة أم البنات طالبة تجارة وأسطى تكييف بريمو

يستحق السجن.. لن تصدق ما فعله بريطاني بـ قطة أعلى حافة منحدر

فيديو

كارثة تنتظر سد النهضة.. ماذا سيحدث؟!

حرق المصحف الشريف.. رد فعل صادم من أمريكا | ماذا حدث ؟

حفظ القرآن ويحب النبي والصحابة.. أبرز تصريحات جورج قرداحي عن الإسلام

موعد نتيجة امتحانات الثانوية العامة.. إعلان هام من وزير التعليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ