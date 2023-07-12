الكويت.. إجراءات جديدة لموسم الحج

اكدت وزارة الأوقاف الكويتية - ممثلةً في إدارة شؤون الحج والعمرة وبتوصيات من السلطات السعودية المعنية - على حملات الحج المعتمدة بضرورة الاستعداد المبكر لموسم الحج المقبل.

ونقلت القبس عن مصادرها أن جملة من الآليات والإجراءات سيتم اعتمادها، أبرزها الانتهاء من تعاقدات السكن والمشاعر المقدسة في 25 فبراير المقبل.

وذكرت الوزارة أنه سيبدأ اصدار تأشيرات الحج في 1مارس، فيما سيتم اغلاق المسار الالكتروني وإغلاق إصدار التأشيرات في 29 أبريل.

ولفتت المصادر إلى أن بداية وصول أفواج الحجاج للاراضي المقدسة في 9 مايو المقبل، وبينت أن التسجيل الالكتروني عبر المنصة المخصصة سيفتح في 1 سبتمبر ولمدة شهرين.

ونوهت المصادر بأن عملية الفرز ستكون وفق ثلاثة مقترحات، سترفع إلى اللجنة العليا للحج لاعتماد أحدها، والاولوية لمن لم يحج سابقاً وهي:

• المقترح الأول: أن يكون وفق نظام القرعة.

• المقترح الثاني: وفقاً للنسب العمرية.

من سن 50 عاماً فما فوق بنسبة25٪؜ من الحجاج وعددهم 8000 حاج، ومن سن 30 إلى 49 بنسبة 50%، ومن سن 18عاماً إلى 30 عاماً بنسبة 25%.

• المقترح الثالث: الأكبر سناً.

وأوضحت أن مقترحاً آخر سيتم عرضه في اللجنة العليا للحج، لتقسيم الحملات الى 3فئات وهي:

الفئة الذهبية بنسبة 5% من عدد الحجاج حيث ستلزم بتقديم خدمات 5 نجوم من أبرزها سيارات حديثة لا يقل موديلها عن 2024، وفنادق مطلة على الحرم وقريبة من المنطقة المركزية، بالإضافة لجميع الخدمات«vip».

واردف المصدر أن الفئة الثانية هي الفضية وتلزم بتقديم خدمات كقرب السكن من الحرم وليس مطلاً عليه أو في المنطقة المركزية والسيارات لا يقل موديلها عن 2021، إضافةً الى الفئة البرونزية وهي ملزمة بتقديم خدمات 4نجوم فقط.

وشددت المصادر على أن وزارة الاوقاف ستعتمد آلية جديدة للتصدي لأي غلاء في اسعار الحج وخفظ الكلفة على الحجاج، سيتم الإعلان عنها قريباً بعد مناقشتها