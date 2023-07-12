الكويت.. مرسوم أميري بتعيين الهاجري وزيرا للمالية بالوكالة

أفادت صحيفة “الراي” الكويتية، بأنه صدر مرسوم أميري بقبول استقالة وزير المالية، مناف الهاجري، فيما صدر مرسوم آخر بتعيين نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير النفط، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، الدكتور سعد البراك، بالإضافة إلى عمله، وزيراً للمالية بالوكالة.

وكانت مصادر مطلعة، كشفت عن توجه لإجراء تعديل وزاري محدود قريباً، يشمل نقل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من عبد الرحمن المطيري إلى الوزير فالح الرقبة.

كما سيتم نقل وزارة الدولة لشؤون الإسكان من الرقبة إلى الوزير فهد الشعلة، ونقل وزارة الدولة لشؤون الاتصالات من الشعلة إلى المطيري بحسب المصادر.