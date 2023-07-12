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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية: إيقاف العاملين المقصرين عن العمل بالوحدة المحلية بـ الهيصمية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار 5602 لسنة 2023 بوقف كل من "ا ع س " رئيس الوحدة المحلية بالهيصمية التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس و" ج ف م " رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية بالهيصمية التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس و" ج إ ح  " مشرف بالقسم الهندسي بالوحدة المحلية بالهيصمية التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس و"ع ا ا " مشرف فني بالوحدة المحلية بالهيصمية التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس و" م ا م " مشرف فني بالوحدة المحلية بالهيصمية التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس عن العمل احتياطياً لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيق معهم أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف.

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أكد محافظ الشرقية أنه دائم المتابعة لأداء رؤساء المراكز والمدن والاحياء والوحدات المحلية القروية والعاملين بالادارات الهندسية وذلك لضبط منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

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