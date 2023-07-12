محافظ الشرقية يُفاجئ قرية الجراية بالزقازيق.. تفاصيل

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الأعمال النهائية بمشروع إنشاء متنزه للمواطنين بطريق الزقازيق أبو حماد، والذي يشمل إقامة حديقة بنجيل صناعي وأعمدة ديكورية وأحواض زهور وأماكن لجلوس المواطنين على مسافة 550 مترا وعرض 9 أمتار، بدءاً من مدخل المدينة أمام قرية الشوبك وصولاً لموقف مدينة أبو حماد وبتكلفة 5 ملايين جنيه.

حرص المحافظ على مشاركة المواطنين فرحتهم بقرب انتهاء اعمال إنشاء المتنزه وتهيئته لاستقبالهم لقضاء أوقاتهم فراغهم، واستمع لآرائهم حول أعمال التطوير الجارية بالمنطقة، مقدمين له الشكر لإقامة هذا المشروع الترفيهي الهام، والذي يوفر بيئة آمنة للأطفال للعب وقضاء وقت سعيد مع أسرهم.

وتوجه محافظ الشرقية لزيارة قرية كفر الجراية التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق للوقوف على مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين في جميع القطاعات الخدمية والتنموية.

كما تفقد المحافظ عددا من شوارع القرية وحرص على الجلوس مع الأهالي، وأدار معهم حواراً هادئاً واستمع لمشاكلهم على الطبيعة وتعرف على احتياجاتهم الضرورية، ليصدر توجيهاته لرئيس المركز بتلبيتها فوراً في إطار الإمكانات المتاحة.

وقال إن الدولة تبذل قصارى جهدها سعياً لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقوم بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإقامة مشروعات مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق وفتح محاور مرورية جديدة بهدف تحسين جودة حياة المواطنين.

وأكد محافظ الشرقية أن جولاته المفاجئة بمختلف قرى المحافظة تأتي للتعرف احتياجات الأهالي على الطبيعة ووضع الحلول اللازمة لعلاج جميع المشكلات التي يعانون منها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

من جانبهم، عبر أهالي القرية عن سعادتهم لتواجد المحافظ بينهم للمرة الثانية، مقدمين له الشكر لتكرار زيارتة للقرية وتكليفاتة الواضحة للتنفيذيين بسرعة إنهاء جميع المشاكل التي يعانون منها.