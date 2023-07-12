قيادات جديدة للجيش السوداني.. بيان عاجل من وزارة الدفاع السودانية

أصدرت وزارة الدفاع السودانية بيانا قالت فيه : تلاحظ منذ اندلاع التمرد المشئوم استهداف وزير الدفاع الفريق الركن يس إبراهيم بعدد من الشائعات والبيانات المفبركة فطيرة الصياغة، وآخرها بيان كاذب ومضلل يزعم بدعوته إلى تكوين قيادة جديدة للقوات المسلحة.

وأكدت وزارة الدفاع السودانية في بيانها علي ان الوزير هو قائد عظيم مكتمل التأهيل أتي من صلب المؤسسة العسكرية، وليس ضابط مليشيا ليأت بمثل هذا التصرف الذي لايشبه أدب وأعراف وقوانين القوات المسلحة السودانية.

وشددت الوزارة علي ان مثل هذه البيانات فطيرة الصياغة وساذجة المفهوم لا يمكن أن تصدر إلا من غرف إعلام المليشيا المتمردة وأعوانها، ظنا منهم أن هذه الأكاذيب يمكن أن تنال من تماسك ووحدة مؤسسة راسخة كالجيش السوداني، أو أن تغرس بذور التشكيك في منظومة قيادته القائمة على التراتبية ووحدة القيادة القائمة على المؤسسية وليست العصبية القبلية أو الأسرية شأن المليشيات.

واتمت الوزارة بيانها قائلة :وتؤكد الوزارة أن الوزير سيظل مرابطا على رأس عمله يؤدي واجبه الوطني المقدس مع رفقاء العهد والسلاح من قادة وضباط صف وجنود القوات المسلحة حتى تحقيق النصر بإذن الله.