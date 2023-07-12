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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مش هقول عنه حاجة عشان بـ أتحسد .. نانسي صلاح تعلن خطوبتها

نانسي صلاح
نانسي صلاح

أعلنت الفنانة نانسي صلاح، عن خطوبتها  ببرنامج "عيش صباحك" بعد أن أظهرت الدبلة.

ولم تكشف "نانسي" عن أي تفاصيل تخص خطيبها في الوقت الحالي.

وقالت نانسي:"الحمد لله، اتخطبت، وإن شاء الله نعرف كل حاجة في وقتها على الفرح، أصل كل ما أقول أتحسد، كل خطوبة تتفركش مش معقول".

شاركت الفنانة نانسي صلاح عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت نانسي في الصور بإطلالة صيفية متميزة، مرتدية فستانًا زيتيًا قصيرًا وحذاءً من نفس اللون، واعتمدت علي الميكاب الترابي الذي أبرز جمال وجهها.

وعلى صعيد آخر كشفت الفنانة نانسي صلاح، تفاصيل دخولها عالم الفن، وقالت إنها بدأت فى عمل الإعلانات، مؤكدة أنها دخلت التمثيل من أجل الوصول لـ والدتها.

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وأضافت الفنانة نانسي صلاح، أن والدها ووالدتها انفصلا وهى فى سن أقل من 3 سنوات، وبعد ذلك ابتعدت عن والدتها، وخلال 27 عامًا لم تر والدتها.

ولفتت نانسي صلاح، خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، إلى أنها قامت بعمل مشاجرة مع والدها، من أجل أن تصل لـ والدتها.

وأشارت إلى أنها وصلت لـ والدتها، بعد 27 عامًا، وتسببت فى بكاء الكثير من المواطنين فى الاستديو.

واستكملت «نانسي» حديثها باكية، أنها في النهاية استطاعت الوصول لوالدتها التي لم تعرف ملامحها بعدما شاهدتها الأخيرة في أحد عروض برنامج «snl».

اللحظة التي رأت فيها والدتها

وعن اللحظة التي رأت فيها والدتها، حكت «نانسي» أنها كانت بإحدى الفترات مريضة ولا تفعل شيئا سوى النوم والتصوير، متابعة : "لقيت عمتي جابتها في يوم ودخلتها عليا، أنا معرفتهاش خالص في الأول بعد كده سلمت عليها وحضنتها كتير، واكتشفت إن أمي كانت بتتفرج عليا في البرنامج وبتقول دي شبه بنتي".

التواصل الاجتماعي الفنانة نانسي صلاح نانسي صلاح موقع التواصل الاجتماعي انستجرام منى الشاذلى

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