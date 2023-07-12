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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خناقة عيال تنهي حياة ابن كرداسة.. ماكس يطلق رصاصة غادرة على رأس مكاوي

مكاوي المجني عليه
مكاوي المجني عليه

حالة من الحزن انتابت أهالي كرداسة بعد مقتل شاب برصاصة في الرأس هشمت جمجمته من سلاح مسجل خطر بسبب عتاب على "خناقة عيال".

 

خناقة عيال 

التحقيقات التي أجرتها نيابة شمال الجيزة، كشفت ان المتهم الشهير بـ"علاء ماكس" اعترف بارتكاب الجريمة وقال ان يوم الحادث علم ان "خناقة عيال" وقعت بين طفل من عائلته وطفل من عائلة المجني عليه فتشاجرت زوجته مع شقيق الضحية حيث انهالت عليهم بالسباب والشتم ولم يرد عليها شقيق الضحية قائلا: "ليكي راجل يترد عليه.. كلامي مع جوزك لما يرجع". 

 

رصاصة في الرأس 

فور عودة المتهم وعلمه بالمشاجرة حمل سلاحه الناري وذهب لمنزل الطرف الآخر وتشاجر معه ثم أطلق أعيرة نارية من سلاح خرطوش فخرج شقيق الطرف الأول (الضحية)، وأصابه المتهم برصاصة في رأسه، مما اسفر عن كسر في الجمجمة، واسرع الاهالي بنقله للمستشفى الا انه فارق الحياة قبل اسعافه. 

 

فور سقوط المجني عليه عبد الرحمن احمد مكاوي غارقا في دمائه فر المتهم هاربا إلا ان قوة امنية من مباحث كرداسة أوفدت عدة مأموريات نجحت إحداها في القاء القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة. 

 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص في كرداسة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بسبب لهو الأطفال، وأطلق أحدهم عيار ناري أسفر عن مقتل شاب.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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خناقة عيال كرداسة ماكس مقتل شاب علاء ماكس مكاوى

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