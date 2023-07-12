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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

امتحان الأحياء ثانوية عامة 2023 .. أسئلة لن يخرج عنها الاختبار غداً

الاحياء ثانوية عامة
الاحياء ثانوية عامة 2023

يستعد طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي علوم لآداء امتحان الاحياء ثانوية عامة 2023 غدا الخميس الموافق 13 يوليو 2023 في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية .

وبذلك يكون طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي علوم قد اختتموا امتحانات الثانوية العامة 2023 بـ امتحان الاحياء ثانوية عامة 2023

وقبل آداء امتحان الاحياء ثانوية عامة 2023 ، نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أسئلة أكدت أنه يخرج عنها امتحان الاحياء ثانوية عامة 2023 المقرر آداءه غدا

ويمكن لجميع طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي علوم أن يستعدوا لـ امتحان الاحياء ثانوية عامة 2023 بحل الأسئلة المطروحة على موقع وزارة التربية والتعليم قبل دخول امتحان الاحياء ثانوية عامة 2023 ، وذلك من خلال ملف الـ PDF التالي :

ولم تكتفي وزارة التربية والتعليم بطرح هذه الاسئلة لطلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي علوم قبل امتحان الاحياء ثانوية عامة 2023 ، ولكنها وفرت لهم أيضا الاجابات النموذجية لهذه الاسئلة ، والتي يمكن الاطلاع عليها .

مواصفات امتحان الاحياء ثانوية عامة 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه بالنسبة لـ امتحان الاحياء ثانوية عامة 2023 فتتمثل المواصفات فيما يلي :

  • الدرجة الكلية من 60 
  • عدد الأسئلة المقالية سؤالين مخصص لهما 4 درجات
  • عدد الأسئلة الموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة 
  • إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا

    وبشأن امتحان الاحياء ثانوية عامة 2023 ، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: من المقرر أن تكون أسئلة الاختيار من متعدد MCQ نسبتها 85%  ، أما الأسئلة المقالية لا تتعدى نسبتها 15% 

وأضافت وزارة التربية والتعليم ، أنه في امتحان الاحياء ثانوية عامة 2023 ، ستكون 30% من اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 للمستويات العقلية البسيطة، و40% للمستويات العقلية المتوسطة، و30% للمستويات العقلية العليا.

إنتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023

ومن المقرر أن تنتهي غداً الخميس الموافق 13 يوليو 2023 امتحانات الثانوية العامة 2023 لطلاب مدارس الثانوية العامة العادية والمكفوفين، بينما تنتهي امتحانات الثانوية العامة 2023 لطلاب مدارس المتفوقين يوم السبت القادم الموافق 15 يوليو 2023 

حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 غدا الخميس الموافق 13 يوليو 2023 امتحان الاحياء ثانوية عامة 2023 لطلاب شعبة علمي علوم، وامتحان الجبر ثانوية عامة 2023 لطلاب شعبة علمي رياضة ، وامتحان الفلسفة ثانوية عامة 2023 لطلاب شعبة أدبي .

كما يؤدي غداً الخميس طلاب الثانوية العامة 2023 في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، امتحان الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء ـ الجيولوجيا) لشعبة العلوم، وامتحان الاستعداد للقبول بالجامعات لشعبة الرياضيات ، ثم يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 في مدارس المتفوقين يوم السبت القادم الموافق 15 يوليو امتحان الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - الفيزياء)

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