بعائد مميز ورحلة عمرة.. تعرف على مميزات شهادة الادخار الإسلامية

تتنوع المنتجات المصرفية، التي تقدمها البنوك لخدمة عملائها وتسهيل عمليات ادخار واستثمار الأموال، بما يتناسب مع ميزانيتهم، ورؤوس أموالهم.

وتعتبر شهادة الادخار من أهم المنتجات المصرفية التي تقدمها البنوك، نظرا لشعبيتها الكبيرة بين الناس، وسهولة التعامل معها.

ويقدم بنك فيصل الإسلامي العديد من شهادات الادخار التي تختلف فيما بينها لتلبية رغبات العملاء، ويطرح البنك شهادات الادخار الثلاثية، ذات العائد المتغير، و تبدأ أسعارها من 1000 جنيه.

ويستعرض "صدى البلد" مميزات وخصائص شهادات الادخار الثلاثية من بنك فيصل الإسلامي، وفقا لما نشره الموقع الإلكتروني لبنك فيصل الإسلامي.

شهادة ادخار بنك فيصل الإسلامي



- مدة الشهادة (3) سنوات ويتم تجديدها فى نهاية المدة تلقائياً مالم يطلب العميل عدم تجديدها كتابيا.

- نصدر الشهادة بقيمة (1000) جم ومضاعفاتها ويبدأ احتساب العائد اعتبارا من اول الشهر الميلادى التالى للشراء.

- عائد ربع سنوى يحتسب بناء على نتائج الأعمال الفعلية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

- يمكن عقد عمليات استثمارية مع البنك بضمان الشهادات بالشروط التى يحددها البنك.



شهادة ادخار إسلامية

- لاصحاب الشهادات فرصة لاداء العمرة فى السحب الذى يجريه البنك مرتين فى العام على الا يقل الرصيد عن 5000 جم.

- الشراء لجميع المصريين وغيرهم من الجنسيات وبدون حد أقصى ـ تعطى توظيفات هذا الوعاء عائد أعلى من حسابات الاستثمار .

- يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل تاريخ الاستحقاق وبعد مرور ستة اشهر على الاقل من تاريخ الشراء وفقاً للقواعد المنظمة للاستردادب بالبنك.

-يضاف عائد كل شهادة تلقائياً الى الحساب الجارى للعميل خلال الشهر التالى لانتهاء ربع السنة الميلادى مالم يطلب العميل (كتابة ) اضافة العائد الى حساب الاستثمار الحر عند بلوغه الحد الادنى للاستثمار.