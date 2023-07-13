مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر دولة محورية وسياساتها الخارحية قائمة على التأني

أكد السفير حمدي صالح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن كيفية تنفيذ خطط السياسة الخارجية لأي دولة أحد المشاكل الرئيسية التي تواجه السياسة الخارجية في العالم .

وقال حمدي صالح في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " المشهد" المذاع على قناة " تن"، :" هناك ارتباط بين البنيان السياسي الداخلي والسياسة الخارجية لأي دولة ".

وأضاف حمدي صالح :" مصر دولة محورية في المنطقة وسياساتها الخارجية هي سياسة التأني من أجل مواجهة المشاكل الكثيرة في محيطها الإقليمي ".

وتابع حمدي صالح :" المنطقة تمر بمرحلة صعبة جدا، وهناك تقصير من الأمم المتحدة والقوى الكبرى للتعامل مع قضايا المنطقة خاصة قضية السودان ".

واكمل حمدي صالح :" على الأمم المتحدة والدول الكبرى أن يكون لهم دور فعال لتهدئة الأوضاع في السودان".