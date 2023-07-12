انقلبوا على بعض.. مقطع فيديو يفضح الإرهابي الخائن محمد ناصر.. شاهد

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو لـ حسام الغمري أحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية وهو يفضح الإرهابي الإخواني الخائن محمد ناصر.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، أن حسام الغمري أحد عناصر جماعة الإخوان، يطالب ناصر، بالتوقف عن الكذب، و الأشياء غير الصحيحة التي يتحدث بها.

ولفت إلي أن الغمري، يقول إن ناصر، لا يمتلك اخلاقيات، وأنه شخص ملوث، وطالبه بأن يكون شخص ناضج قبل أن يتحدث مع الناس.

وأوضح أحمد موسى، أن ناصر على مدار عشر سنوات لا يتوقف عن " الكذب و الهوهوه" وأن المجرمون الإخوان يقولون شئ، ولا أحد ينفذ شيء.

وأشار إلي أن كلام محمد ناصر لا يتغير، وأنه شخص إخواني، وأنه يكذب من أجل أن يحصل على الأموال.