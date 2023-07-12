إخواني بأجر |سر الـ30 ألف دولار شهرياً في حساب معتز مطر.. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى مقطع فيديو لأحد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية الهارب خارج البلاد، وهو حسام الغمري، والذي قام بإفشاء فضائح محمد ناصر (كناريا) ومحمد البحيري، لافتا إلى أنهم كانوا مجموعة عمل مشتركة لعداوة البلد التشهير بمقدرات الدولة ومؤسساتها.

وقال خلال برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن فيديو حسام الغامري فضح أمر (كناريا) قائلا: لما سمعت تسريب محمد ناصر توقعت أن يتحول للتحقيق من قبل جماعة الإخوان.

وتابع أحمد موسى قائلا: «الإخوان مش بتوع ربنا خالص، هناك وقائع كشفها حسام الغمري لكن تم قصها من الفيديو، ومحمد ناصر ادعى الثقافة والاحترام والأخلاقيات، رسالة (كناريا) مش هتتصدق تاني و10 سنوات بيعيد نفس الكلام والدعوات والتحريض ولا استجابة وهذا فشل».

واستكمل أحمد موسى: «هدف محمد ناصر الحصول على أموال من تحريضه، وهؤلاء مثل ميليشيات المرتزقة وسلاحه الشاشة والكاميرا فقط، ومعتز مطر هو الآخر ليس إخوانيا لكن تم أخونته بالأجر، وهذا لا علاقة له بالأخلاق».

وعلق أحمد موسى: حسام الغمري أوضح أن معتز مطر قبل عمله في قناة الشرق طلب وضع 30 ألف دولار في حسابه أولا، وتأخون وانضم للجماعة للحصول على مقابل فقط، مما يعني أنه ليس له فكرة أو عقيدة، والشعب المصري يعلم هدف ودعوات هؤلاء وهو هدم الدولة.

واختتم: أي دعوات هدفها عودة الإخوان ولا علاقة لها بأزمة اقتصادية، والعمل بنظرية «هد البلد ترجع الإخوان».