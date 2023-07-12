وجدي زين الدين : مصر حريصة للغاية للنهوض بالاستثمار وتشجيع القطاع الخاص

قال الكاتب الصحفي وجدي زين الدين، إن الدولة تسعى إلى زيادة حجم الاستثمارات، من خلال اقتراح بعض القرارات والإعفاءات، منوها بأن البنك المركزي أصدر اليوم قرار هام، يستهدف جذب الاستثمار بأشكال متنوعة.

وأضاف "وجدي زين الدين"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن مصر أصبحت دولة جاذبة للاستثمار، منوها بأن تحول البنوك رقميا، سيساهم بشكل كبير في إحداث طفرة كبيرة في قطاع الاستثمار والتبادل التجاري.

وأكد على أن مصر حريصة للغاية على النهوض بالاستثمار وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، منوها بأن مؤتمر اللجنة العليا للمشاركة يعد خطوة هامة من الدولة للقطاع الخاص.

واسترسل: الدولة قدمت العديد من المزايا للقطاع الخاص، من أجل المشاركة في المشاريع، ولذلك يجب على القطاع الخاص استغلال تلك الفرص.