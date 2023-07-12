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رئيس التحرير
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القاهرة للدراسات الاقتصادية : كل التعاملات بالبنوك الرقمية متاحة حتى في الإجازات

عبدالمنعم السيد
عبدالمنعم السيد

أكد الدكتورعبدالمنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية، أن البنوك الرقمية هي بنوك يتم التعامل بها بدون أشخاص،متابعاً:"البنوك الرقمية عبارة عن أماكن يوجد بها مجموعة من أجهزة الكمبيوتر، تستطيع من خلالها التعامل مع جميع المعاملات البنكية في جميع أيام الأسبوع"

الهدف من البنوك الرقمية تدعيم الشمول المالي


وأضاف رئيس مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، أن البنك الذي يريد الإشتراك برخصة البنوك الرقمية، يجب ألا يقل رأس ماله عن 2 مليار جنيه، و في حالة إتاحة البنك الذي يريد رخصة البنوك الرقمية القروض للشركات الكبرى ، يجب ألا يقل رأس ماله عن 4 مليار جنيه.


وأشار رئيس مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية إلى، أن الهدف من البنوك الرقمية هو تدعيم الشمول المالي، وتقليل التعامل النقدي، مؤكداً أن كافة التعاملات البنكية في البنوك الرقمية ستكون متاحة في جميع أيام الإجازات.

 

البنوك الرقمية عبدالمنعم السيد الشمول المالي رخصة البنوك الرقمية التعامل النقدي

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