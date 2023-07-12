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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هشام يكن يهنئ الأهلي بالدوري.. وفتحي مبروك يرد

هشام يكن
هشام يكن

قدم هشام يكن نجم نادي الزمالك و منتخب مصر السابق، التهنئة لـ فتحي مبروك لاعب منتخب مصر السابق، و النادي الأهلي بعد الفوز ببطولة الدوري المصري.

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وقال فتحي مبروك " هشان يكن يقول مبروك وهو غير راضي، أو ينادي على اسمي، بداعي أنه يقول مبروك على فوز الأهلي ببطولة الدوري".

وأوضح مبروك، أن الأهلي حسم المباراة قبل انتهاء الدوري بـ 5 مباريات، وأن الجانب النفسي لـ الأهلي، افضل بكثير، لأنه حصد البطولة.

وأضاف مبروك، خلال حواره  ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الأهلي يلعب مباراة القمة غدًا أمام الزمالك من أجل الفوز، لأن مباراة الزمالك قمة منفردة.

وأوضح أن الأهلي يمتلك أقوى هجوم، وأقوى دفاع، وأن مباراة القمة لها حسابات خاصة، وكل فريق يريد الفوز من أجل إسعاد الجماهير.

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