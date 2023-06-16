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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هشام يكن: مباراة السعودية غيرت مسار محمد صلاح

صدى البلد

 

روى هشام يكن ، نجم منتخب مصر الأسبق ، تفاصيل اكتشافه محمد صلاح قائد الفراعنة ونجم ليفربول الإنجليزي.


وقال يكن عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إنه عمل مساعداً لمصطفى يونس المدير الفني لمنتخب الشباب وكان الأخير يجري جراحة وقتها وتلقى اتصالاً من سعيد الشيشيني مدير قطاع الناشئين بنادي المقاولون.


وأوضح أن مسؤولي المقاولون رشحوا له 3 لاعبين للانضمام لمنتخب الشباب على رأسهم محمد صلاح ومحمد شعبان (زيكا) وعلي فتحي مؤكداً أن صلاح كان يتميز بالسرعة داخل الملعب.


وأضاف:" المباراة التي غيرت حياة محمد صلاح كانت أمام السعودية مع منتخب الشباب لأنه كان بديلاً وخارج الحسابات لصالح لاعب أعسر من الأهلي ولكنه تألق بشكل لافت وصار لاعباً أساسياً".


وأكد أن محمد صلاح كاد أن يتعرض لعقوبة قاسية من مصطفى يونس لأنه تأخر في الوصول مع 4 لاعبين لإسبانيا لخوض معسكر إعداد بعدما تاه اللاعبون ومنهم صلاح موضحاً أنه أثنى يونس عن معاقبة اللاعبين وقتها.

الأهلى برنامج الريمونتادا سعيد الشيشيني قناة المحور محمد صلاح ليفربول الانجليزي

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