هشام يكن: الأهلي حصد 5 بطولات هذا العام.. والزمالك يتمنى الفوز بالقمة

أكد هشام يكن نجم نادي الزمالك و منتخب مصر السابق، أن مباراة الأهلي و الزمالك يكون لها حسابات آخري، وكل فريق يسعى للفوز بالبطولة، وأن الزمالك يتمني الفوز بعد ضياع بطولة الدوري.



وأضاف هشام يكن، خلال حواره برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الزمالك يلعب المباراة من أجل أن ترتفع روجه المعنوية، وبعد حصد الأهلي 5 بطولات هذا العام.



وأوضح أنه يتمنى فوز الزمالك، من أجل أن تعود الروح لـ الزمالك، وأن يستعيد الزمالك الانتصارات، وأن المصريين منهم 70 % يشجعون الأهلي و الزمالك، و الـ 30 % يشجعون باقي الأندية.



ولفت إلي أن الأهلي و الزمالك هم قوام المنتخب المصري، وانه في حالة تميز نجوم الأهلي و الزمالك، يكون هذا له عائد على المنتخب.

