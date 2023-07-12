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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هشام يكن: الأهلي حصد 5 بطولات هذا العام.. والزمالك يتمنى الفوز بالقمة

هشام يكن
هشام يكن

أكد هشام يكن نجم نادي الزمالك و منتخب مصر السابق، أن مباراة الأهلي و الزمالك يكون لها حسابات آخري، وكل فريق يسعى للفوز بالبطولة، وأن الزمالك يتمني الفوز بعد ضياع بطولة الدوري.

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وأضاف هشام يكن، خلال حواره  برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الزمالك يلعب المباراة من أجل أن ترتفع روجه المعنوية، وبعد حصد الأهلي 5 بطولات هذا العام.


وأوضح أنه يتمنى فوز الزمالك، من أجل أن تعود الروح لـ الزمالك، وأن يستعيد الزمالك الانتصارات، وأن المصريين منهم 70 % يشجعون الأهلي و الزمالك، و الـ 30 % يشجعون باقي الأندية.


ولفت إلي أن الأهلي و الزمالك هم قوام المنتخب المصري، وانه في حالة تميز نجوم الأهلي و الزمالك، يكون هذا له عائد على المنتخب.  
 

 

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