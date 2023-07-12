فتحي مبروك: الأهلي يلعب مباراة القمة غدا من أجل التاريخ

أكد فتحي مبروك لاعب الأهلي و منتخب مصر السابق، أن النادي الأهلي يتصدر بطولة الدوري، بفارق كبير في النقاط، ويتبقى له 5 مباريات في الدوري.



وأضاف فتحي مبروك، خلال حواره برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الأخطاء التحكيمية ليس لها تأثير على الأهلي أو الزمالك، ولكن التأثير يكون على فرق في منتصف الدوري.



وأوضح أن الأهلي يلعب مباراة الغد، من أجل التاريخ، وأن الأهلي حسم الدوري، وسيلعب المباراة بالتشكيل الأساسي، ولن يغير التشكيل بالكامل.



ولفت إلي أنه من الممكن أن يكون التغيير في 2 من اللاعبين أو ثلاثة، ولكن لن يكون التغيير بشكل كامل في الفريق.

