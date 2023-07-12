نجم الأهلي السابق : فريقنا ليس له منافس بالدوري

أكد فتحي مبروك لاعب الأهلي و منتخب مصر السابق، أن المنافسة في الدوري أصبحت غير موجودة، وأن الأهلي في مكانة و باقي الفرق في مكانة ثانية، ولا يوجد منافس لـ الأهلي بالدوري.



وأضاف فتحي مبروك، خلال حواره لبرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الدوري كان في وقت سابق يكون هناك منافسة لـ المباراة النهائية، ولكن الأهلي الأن منفرد، و بفارق كبير.



وأوضح أن الأهلي يمتلك نجوم كبار مثل علي معلول، ومحمد هاني، ونجوم امتلكت الكثير من الخبرات، وحصد البطولات.



ولفت إلي أن مباراة القمة يظهر بها نجوم، وهناك نجوم تصنع في مباراة القمة.

