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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نجم الأهلي السابق : فريقنا ليس له منافس بالدوري

فتحي مبروك
فتحي مبروك

أكد فتحي مبروك لاعب الأهلي و منتخب مصر السابق، أن المنافسة في الدوري أصبحت غير موجودة، وأن الأهلي في مكانة و باقي الفرق في مكانة ثانية، ولا يوجد منافس لـ الأهلي بالدوري.

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يكن : الأهلي لم يستفد من الأخطاء التحكيمية| والزمالك تأثر برحيل أعمدة الفريق

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فتحي مبروك: الأهلي يلعب مباراة القمة غدا من أجل التاريخ


وأضاف فتحي مبروك، خلال حواره  لبرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الدوري كان في وقت سابق يكون هناك منافسة لـ المباراة النهائية، ولكن الأهلي الأن منفرد، و بفارق كبير.


وأوضح أن الأهلي يمتلك نجوم كبار مثل علي معلول، ومحمد هاني، ونجوم امتلكت الكثير من الخبرات، وحصد البطولات.


ولفت إلي أن مباراة القمة يظهر بها نجوم، وهناك نجوم تصنع في مباراة القمة.
 

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