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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية ترحب بقرار الأمم المتحدة مكافحة الكراهية الدينية

السعودية - علم
السعودية - علم

رحبت وزارة الخارجية السعودية ، باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار "مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضًا على التمييز أو العداء أو العنف".

ووفق بيان صادر عن الخارجية السعودية؛ فقد أوضحت الوزراة أن اعتماد المشروع، الذي جاء بعد مطالبة حثيثة من المملكة وعدة دول حول العالم، يأتي تجسيدًا لمبادئ احترام الأديان والثقافات، وتعزيزًا للقيم الإنسانية التي يكفلها القانون الدولي.

وأشارت إلى أن المملكة ستواصل جهودها الداعمة للحوار والتسامح والاعتدال، والرافضة لكل الأعمال الهدامة التي تسعى إلى نشر الكراهية والتطرف

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السعودية الخارجية السعودية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نشر الكراهية احترام الأديان الأديان والثقافات

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