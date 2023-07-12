حوار ضاحك بين هشام يكن وأحمد موسى: الأهلي فاز بـ5 بطولات.. فيديو

أكد الكابتن هشام يكن، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك تعتبر بطولة خاصة حتى لو كانت النتيجة ليس لها معنى، بعد حسم الأهلي الدوري مبكرا.



ورأى الكابتن هشام يكن، خلال حلقة خاصة لمناقشة كواليس مباراة القمة بين الأهلي والزمالك مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الزمالك سيسعى للفوز على الأهلي، بهدف رفع المعنويات مجددا قبل الموسم الجديد.



وأردف أن خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك، سيدخل مباراة القمة الأولى له مع الزمالك، بهدف تقديم أوراق اعتماده أمام الجماهير، لا سيما أن الأهلي فاز في 3 بطولات الموسم الجاري. وقاطعه الإعلامي أحمد موسى ضاحكا: «الأهلي خد 5 بطولات.. ديه حقيقة».



وأضاف الكابتن هشام يكن، أن الزمالك سقط في أخطاء كبيرة بعد تركه لاعبين مؤثرين، مردفا: «الفرقة تفككت خلال عامين».

