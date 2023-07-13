فتحي مبروك يكشف خطة كولر لمباراة القمة أمام الزمالك.. فيديو

توقع الكابتن فتحي مبروك، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن يدخل الأهلي مباراة القمة أمام الزمالك، بأريحية كبيرة بعد حسم الدوري رسميا، لكنه في الوقت ذاته سيسعى للفوز باعتبار المباراة ديربي أمام الغريم التقليدي.



واستبعد الكابتن فتحي مبروك خلال حلقة خاصة لمناقشة كواليس مباراة القمة بين الأهلي والزمالك مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن يجازف مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، بإحداث تغييرات كبيرة في تشكيل الأهلي أمام الزمالك، متوقعا أن لا تزيد التغيرات عن 3 لاعبين فقط.



وأشار نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، إلى أن حسم الأهلي الدوري قبل 5 مباريات، دليل قوة الشياطين الحمر وأيضا عدم وجود منافسة في الدوري المصري حاليا.



من جانبه، أكد الكابتن هشام يكن، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن مباراة القمة تعتبر بطولة خاصة حتى لو كانت النتيجة ليس لها معنى، بعد حسم الأهلي الدوري مبكرا.



ورأى الكابتن هشام يكن، أن الزمالك سيسعى للفوز على الأهلي، بهدف رفع المعنويات مجددا قبل الموسم الجديد.



وأردف أن خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك، سيدخل مباراة القمة الأولى له مع الزمالك، بهدف تقديم أوراق اعتماده أمام الجماهير، لا سيما أن الأهلي فاز في 3 بطولات الموسم الجاري. وقاطعه الإعلامي أحمد موسى ضاحكا: «الأهلي خد 5 بطولات.. ديه حقيقة».



وأضاف الكابتن هشام يكن، أن الزمالك سقط في أخطاء كبيرة بعد تركه لاعبين مؤثرين، مردفا: «الفرقة اتفكت خلال عامين».

