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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الشركة المتحدة: نهدف لتقديم مهرجانين سنويا في العلمين والقاهرة لاستعادة مكانة مصر..فيديو

المتحدة للخدمات الإعلامية
المتحدة للخدمات الإعلامية

قال عمرو الفقي الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب لـ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تهدف إلى تقديم مهرجانين سنوياً في العلمين و القاهرة لأستعادة مكانة مصر سياحياً و ثقافياً.

 "القاهرة الإخبارية" في تطور مستمر


وأضاف عمرو الفقي خلال لقائه مع برنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "cbc"، أن القناة الوثائقية تهتم بإعادة مشاهدة الماضي من زوايا حقيقية مختلفة، مؤكداً أن "القاهرة الإخبارية" في تطور مستمر و تضم مراسلين في كل أنحاء العالم.


وتابع عمرو الفقي ، أن "القاهرة الإخبارية" تضم كوادر مميزة و يستحيل نشر خبر مغلوط، مضيفاً أن  الشركة المتحدة تقدم دراما مميزة و أعادت الحياة للمسلسلات الدينية و التاريخية.


وأشارعمرو الفقي الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب لـ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إلى، أن وعي المواطن هو هدف الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

ركة المتحدة عمرو الفقي العلمين القاهرة القاهرة الإخبارية القناة الوثائقية

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