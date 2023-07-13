أخبار الفن.. كنت برضي جوزي.. زوجة حسن شاكوش: أنت حرمتني من ثواب في رمضان.. تفاصيل افتتاح مهرجان جرش

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.

كنت برضي جوزي.. زوجة حسن شاكوش: أنت حرمتني من ثواب في رمضان

قالت زوجة حسن شاكوش في لايف عبر حسابها على انستجرام انها فقدت ثواب في رمضان بسبب انها كانت ترضيه، ولكنها لم تكشف عن الاسباب وتكتمت عليها.

يمكن يكون هيلبسهم.. زوجة حسن شاكوش: مش عاوز تديني هدومي ليه

تعجبت ريم طارق زوجه مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش من عدم اعطاء الاخير فرصة لأخذ ملابسها.

بمشاركة 80 فنانا.. تفاصيل افتتاح مهرجان جرش

تنطلق فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته السابعة والثلاثين، التي ستقام في المدينة الأثرية في جرش، وفي مدينة عمان وبعض المحافظات، خلال الفترة ما بين 26 يوليو وحتى 5 أغسطس، تحت شعار "ويستمر الفرح".

لو طلقتني عرفني.. رسالة صادمة من ريم طارق لـ حسن شاكوش

وجهت ريم طارق رسالة لزوجها مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش.

2 أغسطس.. محمد هنيدي يشوق الجمهور لعرض فيلمه مرعي البريمو

شارك الفنان محمد هنيدي البوستر الرسمي الثاني لـ فيلم ع الزيرو، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي“إنستجرام”.