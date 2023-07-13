بمشاركة منتخب مصر.. قرعة تصفيات أفريقيا بمونديال 2026 بأمريكا والمكسيك وكندا

بمشاركة منتخب مصر الوطني، تترقب الجماهير المصرية اليوم، الخميس، قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال كرة القدم 2026.

وتأهل منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا فى كوت ديفوار .

ويسعى منتخب مصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، إلى تحقيق إنجاز بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وتحدد القرعة مصير 54 منتخباً، في مقدمتهم المغرب، صاحبة الإنجاز التاريخي في مونديال قطر 2022، بالإضافة إلى منتخب مصر والجزائر وتونس، وهي المنتخبات المتواجدة في التصنيف الأول بحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وتستضيف العاصمة العاجية أبيدجان القرعة التي سيتم خلالها توزيع المنتخبات الـ54، يتقدمها منتخب مصر الوطني على 9 مجموعات تضم كل واحدة 6 منتخبات، بحيث يتأهل بطل كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات الموسعة والتي ستضم 48 منتخباً بدلاً من 32.

10 مقاعد لأفريقيا

وقد يكون لقارة أفريقيا 10 مقاعد في مونديال 2026 الذي يضم 48 منتخباً وتستضيفه الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، حيث تلعب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات التسع، مباريات ملحق فيما بينها، حيث يتواجه كل منتخبين في الدور قبل النهائي بنظام خروج المغلوب، ويصعد الفائز منهما للنهائي.

ويتأهل المنتخب الفائز في نهائي ملحق كاف لمباراة الملحق العالمي التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

المنتخبات التسعة في الوعاء الأول يضم منتخب مصر والجزائر ونيجيريا ومالي وساحل العاج، ووحدها غانا من المشاركين بالمونديال الأخير صنفت بالمستوى الثاني، حيث احتسب تصنيف الفيفا الصادر في يونيو لتحديد المستويات الستة، فكانت غانا في المركز 11، وهو ما قد يعني إمكانية وقوعها في مجموعة أحد المنتخبات العربية الأربعة في التصنيف الأول، بينما كانت مالي أكبر المستفيدين من التصنيف، إذ قفزت إلى الثامن بعد فوزها على جمهورية الكونغو 2-0 في تصفيات أمم أفريقيا.

المستويات الستة هي:

المستوى الأول: المغرب والسنغال وتونس والجزائر ومنتخب مصر ونيجيريا والكاميرون ومالي وساحل العاج، وهو ما يعني تلاشي عدد كبير من المنتخبات الكبرى والمرشحة للتأهل، المواجهات الثنائية في التصفيات.

المستوى الثاني: بوركينا فاسو وغانا وجنوب أفريقيا والرأس الأخضر والكونغو الديمقراطية وغينيا وزامبيا والغابون وغينيا الاستوائية.

المستوى الثالث: أوغندا وبنين وموريتانيا وكينيا والكونغو ومدغشقر وغينيا بيساو وناميبيا وأنغولا.

المستوى الرابع: موزمبيق وغامبيا وسيراليون وتوغو وتنزانيا وزيمبابوي وأفريقيا الوسطى وملاوي وليبيا.

المستوى الخامس: النيجر وجزر القمر والسودان ورواندا وبوروندي وإثيوبيا وإسواتيني وبوتسوانا وليبيريا.

المستوى السادس: ليسوتو وجنوب السودان وموريشيوس وتشاد، ساوتومي وبرينسيب، وجيبوتي وسيشل وإريتريا والصومال.