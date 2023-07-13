إنتر ميلان يرفع عرضه لضم لوكاكو من تشيلسي

أكد فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس”، بأن نادي إنتر ميلان الإيطالي قدم عرضا جديدًا لنادي تشيلسي الإنجليزي، لضم مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو خلال الصيف الحالي.

وكتب رومانو، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قدم إنتر عرضا ثانيا بقيمة 30 مليون يورو للتعاقد مع روميلو لوكاكو".

وأضاف: “سيتناقش تشيلسي والإنتر في الساعات القادمة لاتخاذ قرار بشأن وضع لوكاكو”.

واختتم: “يريد لوكاكو الاستمرار في أوروبا، لا توجد فرصة للانضمام إلى الدوري السعودي حتى الآن”.

وكانت تقارير صحفية أكدت مؤخرا أن روميلو لوكاكو رفض أكثر من عرض من نادي الهلال السعودي، لرغبته في الاستمرار في أوروبا.