شوبير يوجه صدمة لعشاق الأهلي قبل مواجهة الزمالك

وجه الإعلامي أحمد شوبير صدمة لعشاق النادي الأهلي قبل ساعات من مواجهة الزمالك اليوم، الخميس، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال شوبير، في تصريحات له، إن المالي اليو ديانج خارج حسابات الأهلي بعدم انتهاء أزمته بشكل رسمي مع وكيله، وعدم وصول خطاب رسمي من الفيفا يؤكد ذلك.

واختار مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، قائمة اللاعبين المرشحين لمباراة القمة أمام الزمالك المقرر إقامتها في الثامنة والنصف من مساء اليوم، الخميس.

وتضم القائمة كلا من

حراسة المرمى: محمد الشناوي- علي لطفي- مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول- خالد عبد الفتاح- ياسر إبراهيم- رامي ربيعة- محمد عبد المنعم- محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية- أحمد قندوسي- محمد مجدي "أفشة"- أحمد عبد القادر- بيرسي تاو- حسين الشحات- محمد الضاوي "كريستو"- طاهر محمد طاهر- أحمد نبيل "كوكا"- محمد فخري.

خط الهجوم: محمد شريف- محمود عبد المنعم "كهربا".