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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

27 يوليو.. سمر طارق تحيى حفلا غنائيا بساقية الصاوي

صدى البلد

تحيى المطربة سمر طارق حفلًا غنائيًا يوم 27 يوليو الجارى بساقية الصاوى.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الثامنة مساءً كما إنه تم طرح التذاكر بسعر ١٥٠ جنيهًا.

يذكر ان تستعد الفنانة سيمون ، لإحياء حفلا غنائيا يوم 22 يوليو ، في تمام الساعة الثامنة مساء، على مسرح ساقية الصاوي بالزمالك . 

وحددت ساقية الصاوي قيمه تذاكر الحفل ، والتي تم تقسيمها إلى فئتان ، الأولى 150 جنيه مصري ، والثانية 250 جنيه مصري ، ومن المقرر أن يمتد الحفل إلى ساعتين . 

وفي وقت سابق ، نعت الفنانة سيمون، الفنان الراحل علاء عبد الخالق، قائلة بحزن وأسى إن علاء عبدالخالق يتميزبصوته الساحر المميز وأغانيه الخالدة، لافتة إلى أنه شخص خلوق، يتميز بطبعه الهادئ ولا يحب أن يجرح أحدا.

 

 

وأضافت "سيمون"، خلال مداخلتها الهاتفية مع الإعلامي تامر أمين من خلال برنامج “آخر النهار” المذاع على فضائية “النهار”، أن علاء لم يكن لديه أي من وسائل التواصل الإجتماعي نهائيا، مستكملة أنها تقابلت معه في حفلات وأفراح كثيرة، قائلة “علاء إنسان جميل ومهذب جدا”.

وكانن حرصت سيمون على تقديم أغنيتها الشهيرة " مش نظرة وابتسامة" برفقة الأطفال على مسرح الماركيه ، من أجل حملة «مانحي الأمل العالمية»، وهي حركة عالمية تدعوا إلى نشر الأمل، حيث تنظم سنويا مع مشاركين في أكثر من 21 دولة حول العالم ويهدف إلى رفع مستوى ملايين الأشخاص.

 

الفنانة سيمون المطربة سمر طارق ساقية الصاوى بالزمالك مسرح ساقية الصاوي

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