بعد محاولة لبنانيين تدمير السياج الفاصل مع إسرائيل.. بيان عاجل من الأمم المتحدة

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أنها تراقب الوضع الحدودي بين لبنان وإسرائيل، وذلك بناء على التقارير التي أشارت، أمس الأربعاء، إلى حادثة وقعت على طول الخط الأزرق.



وقالت نائبة مدير المكتب الإعلامي لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، كانديس أرديل، إن "بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام على اطلاع بشأن التقارير المقلقة عن حادث وقع على طول الخط الأزرق، ونحن نتابع الوضع"، حسبما أفادت وسائل إعلام صحيفة لبنانية.



وحثت أرديل الجميع على وقف أي عمل قد يؤدي إلى تصعيد من أي نوع، واصفة الوضع في جنوب لبنان بأنه "حساس للغاية".

وكان قد قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، امس الأربعاء، إنه أحبط محاولة قام بها عدد من اللبنانيين لتدمير السياج الحدودي على الحدود الشمالية لإسرائيل.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إن القوات تعرفت على المجموعة واستخدمت وسائل غير محددة، مما دفعهم للفرار.

ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو يظهر أشخاصا وهم يقتربون من السياج الحدودي، قبل مشاهدة انفجار.