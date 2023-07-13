«100 يوم صحة» تقدم الخدمة الطبية المجانية لـ 328 ألف حالة بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن إجمالي المنتفعين بالخدمات الطبية المجانية لحملة «100 يوم صحة» بالمحافظة تحت شعار “معاك من أول يوم”، بلغ 328 ألفا و862 حالة بجميع مراكز الرعاية الأساسية ومستشفيات وزارة الصحة، فضلاً عن وجود فرق متنقلة تجوب المراكز والقرى والنجوع وتستهدف جميع فئات المجتمع وجميع الأعمار.

وناشد “القاضي” المواطنين الاستفادة من الخدمات المجانية التي تقدمها الحملة بجميع مواقعها الثابتة والمتنقلة للتيسير على المواطنين، والوصول إلى أكبر عدد ممكن لتحقيق أهداف الحملة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسانين، وكيل وزارة الصحة، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدماتها في الصحة العامة لـ 22 ألفا و202 حالة، بالإضافة إلى تطعيم 180 ألفا و103 أطفال وفحص 445 طفلاً ضمن الكشف المبكر وعلاج الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة.

وأشار إلى أنه تم تقديم الخدمة في مجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لحوالى 116 ألفا و823 سيدة، بالإضافة إلى تقديم 6283 خدمة طبية وعلاجية بالعيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية، فضلاً عن تقديم الخدمات الأخرى في مجال الخدمات الوقائية والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي ضمن فعاليات الحملة.