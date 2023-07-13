الأوقاف: الأسبوع الثقافي يناقش "آداب الجنائز وحقوقها"‎ في 27 محافظة

اختتمت فعاليات الأسبوع الثقافي في ‏سبع وعشرين ‏محافظة أمس الأربعاء ١٢ يوليو 2023م، حيث تم مناقشة قضية: "آداب الجنائز وحقوقها"‎، بمشاركة ‏نخبة من كبار العلماء ‏والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.



وأكد العلماء أن الموت نهاية حياة الاختبار والامتحان لتبدأ حياة الحساب والجزاء، وأن الموت يترتب عليه أحكام، ومن أهم هذه الأحكام وجوب تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، وأن يعلم جيران الميت وأصدقاؤه حتى يؤدوا حقه بالصلاة عليه والدعاء له، وأن الشرع الشريف جعل اتباع الجنائز حقًّا من حقوق المسلم على أخيه المسلم، وأن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان شديد الحرص على مواساة الناس في مصائبهم ومحنهم، ومشاركتهم في أحزانهم، وجبر خواطرهم، والانشغال بقضاء حوائجهم، والوقوف معهم في كربهم، كما رتَّب الثواب العظيم والأجر الجزيل على اتباع الجنائز من مبدأ الصلاة عليها إلى شهود دفنها، وأمر من تبعها بمرافقتها حتى توضع في القبر أداءً لحق المتوفَّى.



جدير بالذكر أن الأسبوع الثقافي أقيم بالمحافظات التالية‎:‎

‏1-‏‎ ‎‏ في محافظة المنيا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الهدى والنور.‎

‏2-‏‎ ‎وفي محافظة البحر الأحمر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد النور.

‏3-‏‎ ‎وفي محافظة دمياط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الأمناء.‎

‏4-‏‎ ‎وفي محافظة شمال سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المحطة.‎

‏5-‏‎ ‎‏ وفي محافظة الدقهلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الفاروق.‎

‏6-‏‎ ‎وفي محافظة جنوب سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الهدى.‎

‏7-‏‎ ‎وفي محافظة بورسعيد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الرحمة.‎

‏8-‏‎ ‎وفي محافظة الإسماعيلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد القرية بسرابيوم.‎

‏9-‏‎ ‎وفي محافظة مطروح أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد التنعيم.‎

‏10-‏‎ ‎وفي محافظة القليوبية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد النور.‎

‏11-‏‎ ‎وفي محافظة قنا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد العمري‎.‎

‏12-‏‎ ‎وفي محافظة البحيرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد ابن النفيس.‎

‏13-‏‎ ‎وفي محافظة المنوفية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الحاجة.‎

‏14-‏‎ ‎وفي محافظة الغربية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السيد أحمد البدوي.‎

‏15-‏‎ ‎وفي محافظة الإسكندرية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد القصبجي.‎

‏16-‏‎ ‎وفي محافظة الشرقية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد النصر.‎

‏17-‏‎ ‎وفي محافظة أسيوط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد مركز الفتح.‎

‏18-‏‎ ‎وفي محافظة أسوان أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المطار.‎

‏19-‏‎ ‎وفي محافظة الوادي الجديد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الشرقي.‎

‏20-‏‎ ‎وفي محافظة بني سويف أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد العمرة.‎

‏21-‏‎ ‎وفي محافظة الجيزة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السادات.‎

‏22-‏‎ ‎وفي محافظة الفيوم أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير.‎

‏23-‏‎ ‎وفي محافظة سوهاج أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد العارف بالله.‎

‏24-‏‎ ‎وفي محافظة كفر الشيخ أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير.‎

‏25-‏‎ ‎وفي محافظة الأقصر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد جلس المدينة.‎

‏26-‏‎ ‎وفي محافظة السويس أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السراج المنير.

‏27-‏‎ ‎وفي مديرية أوقاف القاهرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه).‏