وسط ترقب سعودي.. بايرن ميونخ يعلن القيمة المالية لرحيل ساديو ماني

كشف ماركو نيبي، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ الالماني، موقف العملاق البافاري من رحيل نجمه السنغالي ساديو ماني، خلال الصيف الحالي.

وقال ماركو نيبي في تصريحات لصحيفة “الرياضية” السعودية: "حددنا مبلغ 30 مليون يورو كشرط للموافقة على رحيل ساديو ماني خلال الصيف الجاري”

وأضاف: "سيحضر ساديو ماني للنادي، وقررنا الاجتماع معه لإبلاغه بالسماح بالانتقال لأي نادٍ يرغب فيه، سواء كان في الدوري السعودي أو أي نادٍ آخر”.

صراع سعودي لضمه

وكانت تقارير صحفية، أكدت مؤخرا اهتمام أهلي جدة والنصر بالتعاقد مع ساديو ماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يذكر أن ساديو ماني انضم إلى بايرن ميونخ الصيف الماضي قادما من ليفربول الإنجليزي، في صفقة بلغت قيمتها 32 مليون يورو.