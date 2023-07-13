‏أمن القاهرة يحقق نجاحات في مجالي مكافحة السرقات والمخدرات.. تفاصيل

حققت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة العديد من النتائج الإيجابية في مجالي مكافحة السرقات والمخدرات التي تمت في إطار توجيهات اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

‏ففي مجال مكافحة السرقات، تم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة الشرقية لقيامه بسرقة “جهاز لاب توب – جهاز آى باد” من داخل إحدى السيارات حالة توقفها بدائرة قسم شرطة الشروق.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، وبتصرفه فى المسروقات لدى عميليه "سيئ النية" مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبإرشاده أمكن ضبط الأخيرين، وبمواجهتهما اعترفا بعلمهما بكون المسروقات من متحصلات واقعة سرقة، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات المستولى عليها.

وتم ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بمحافظة القليوبية حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، للقيام ببيع قطع غيار سيارات مجهولة المصدر وبحوزتهما “3 مفاتيح سيارات مصطنعة – بعض الأدوات”.

وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وارتكابهما 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأضافا بتصرفهما فى السيارات المستولى عليها بالبيع لدى عميليهما "سيئ النية" (صاحبى مخزنين للخردة، مقيمان بمحافظة القليوبية).

وباستهدافهما أمكن ضبطهما، والعثور داخل مخزن خاص بأحد المتهمين على “أجزاء من السيارات المستولى عليها – أدوات تستخدم فى تقطيع السيارات”، كما تم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى من متحصلات بيع أجزاء السيارات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي مكافحة المخدرات، تم ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزته “كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام - هاتف محمول”.

وضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزته “كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول”.

وضبط سيدة "لها معلومات جنائية"، وثلاثة أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة السلام ثان وبحوزتهم “كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة”.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.