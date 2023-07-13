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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة يجري جولة مفاجئة بـ حي عابدين

صدى البلد

قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بجولة مفاجئة بـ حي عابدين لمتابعة مستوى تقديم الخدمة للمواطنين، وتفقد محافظ القاهرة المركز التكنولوجي النموذجى الذى يخدم المواطنين بالحى والذى تمت إقامته فى إطار المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لانشاء مراكز لتطوير الخدمات وتقديمها بصورة حضارية وسريعة ودقيقة للمواطنين يتوفر بها أحدث التقنيات التكنولوجية لتحسين أداء العمل ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات .

وأكد محافظ القاهرة أن خدمة المواطن تأتى على رأس أولويات المحافظة ، مشددا على رئيس الحى وجميع  العاملين بالمركز التكنولوجى بسرعة فحص مشاكل المواطنين والرد عليها وإنجازها في الوقت المحدد ، وتسهيل الإجراءات المطلوبة فى إطار القانون .

القاهرة حي عابدين محافظة القاهرة جولة مفاجئة

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