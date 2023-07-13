بالزغاريد والرقص.. طلاب الثانوية العامة بالقليوبية يحتفلون بنهاية الامتحانات|صور

عبر طلاب الثانوية العامة بالقليوبية عن فرحتهم بانتهاء الامتحانات اليوم عقب أدائهم امتحانات اليوم فى مواد الأحياء للشعبية العلمية علوم، والرياضيات البحتة "الجبر والهندسة فراعية" الشعبة العلمية رياضيات، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

وشهدت مدرسة بنها الثانوية بنات احتفالات للطالبات على أبواب المدرسة بنهاية الامتحانات من خلال إطلاق الزغاريد ورش بعضهم البعض ببخاخات الفوم والبالونات وردد الطلاب والطالبات الأغاني المختلفة تعبيرا عن فرحتهم بانتهاء الامتحانات وتفاؤلهم بالنتيجة.

من جانبها قالت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام من الثانوية العامة بلغوا 48516 طالبا وطالبة منهم 20356 طالبا وطالبة علمي علوم و7227 طالبا وطالبة علمي رياضة و20933 طالبا وطالبة أدبي ويؤدون امتحاناتهم داخل اللجان على مستوى 12 إدارة تعليمية ، وقامت مديرية التعليم بتجهيز 24 استراحة بجميع الإدارات وتم توفير كافة مستلزمات الإقامة الجيدة للملاحظين ورؤساء اللجان.

وأضافت أنه تم التشديد علي مديري الإدارات التعليمية بتقديم الدعم اللازم لرؤساء اللجان قبل بدء الامتحانات لاسيما في تنفيذ عملية دخول الطلاب ومنع تزاحمهم وتواجد أولياء الأمور بمحيط اللجان، كما تم التشديد علي عدم دخول الأجهزة الإلكترونية من هواتف محمولة أو سماعات وساعات ذكية الي اللجان.

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