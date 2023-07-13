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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

230 ألف دولار لمشاركة سيف الجزيري مع تونس في بطولة كأس العالم

سيف الجزيري
سيف الجزيري

كشف الإعلامي خالد الغندور  عن مشاركة لاعب سيف الجزيري مع تونس عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب خالد الغندور: "رسمـيـــــاً.. الزمالك يتسلم من الاتحاد الدولي 230 ألف دولار نظير مشاركة لاعبه "سيف الجزيري" مع تونس في بطولة كأس العالم التي أقيمت في قطر".

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، نظيره، نادي الزمالك، بقيادة أوسوريو، اليوم الخميس، في مباراة القمة رقم 126، على ملعب استاد القاهرة، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتوج فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بلقب الدوري الممتاز؛ بعد فوز سيراميكا كليوباترا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف، فيما احتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المحلي.

معلقو مباراة الأهلي والزمالك 

قررت شبكة قنوات “أون تايم سبورت” إسناد التعليق على مباراة القمة رقم 126 في الدوري الممتاز بين الأهلي وغريمه التقليدي نادي الزمالك إلى كوكبة من المعلقين على النحو التالي: 

أون تايم سبورت 1 
القناة الصوتية الأولى مدحت شلبي 
القناة الصوتية الثانية حاتم بطيشة 
أون تايم سبورت 2
القناة الصوتية الأولى أيمن الكاشف 
القناة الصوتية الثانية مؤمن حسن

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