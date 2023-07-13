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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

قضي على 4000 وظيفة.. ماهي مخاطر الذكاء الاصطناعي؟

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على إحداث ثورة في العديد من المجالات من بينها المجال الطبي والتكنولوجية، وعلى الرغم من انتشار أنظمة الذكاء الاصطناعي، واستخدامها في الكثير من المجالات بمستويات عدة إلا أنها تنطوى على عدة مخاطر حذر منها الخبراء.

مخاطر الذكاء الاصطناعي

ينطوي الذكاء الاصطناعي على العديد من المخاطر المحتملة مع توسع قدرات الذكاء الاصطناعي وانتشاره، على سبيل المثال تشمل مخاطر الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية ما يلي:

 

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- حذر خبراء الصحة العامة والأطباء من أن تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي لمجال الرعاية الصحية يمكنها أن تحدث آتارا سلبية على البشر.

- من بين أحد مخاطر الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالطب وقطاع الرعاية الصحية، إلحاق الضرر بالمرضى، إلى جانب انتهاك خصوصيتهم فيما يتعلق بالبيانات الشخصية التي تجمعها أنظمة الذكاء الاصطناعي.

- سيؤدي انتشار أنظمة الذكاء الاصطناعي في القطاع الطبي إلى تهديد آخر يتمثل في فقدان بعض الوظائف منها البحث والتطوير، مع تقديرات لإختفاء العشرات من الوظائف الأخرى في المستقبل.


أهم مخاطر الذكاء الاصطناعي

حذرت بعض التقارير من أن الاستخدام الضار للذكاء الاصطناعي سيؤثر سلبا على الجنس البشري، وسيؤدي إلى أضرار جسيمة من أهمها المخاطر الرقمية، والتي تتضمن السلبيات التالية:

- تزايد عمليات الاحتيال: حذر الخبراء من أنه يمكن استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي الموجودة حاليا أو تطويرها خلال السنوات القادمة لإنشاء عمليات احتيال اوتوماتيكية، أو منحها القدرة على إنشاء حسابات بريد إلكتروني مزيفة، ومواقع إلكترونية وهمية، وروابط إلكترونية ضارة لسرقة المعلومات.

- اختراق الحسابات بشكل أسرع: أوضح بعض خبراء الأمن السيبراني أن أبرز المخاطر التي يمكن أن يسببها الذكاء الاصطناعي على الإنترنت، هو اختراق الحسابات بشكل أسرع من خلال الكشف الآلي عن البرمجيات التي يمكن اختراقها.

- استغلال الثغرات التقنية للإضرار بالمستنخدمين: يمكن لنظام الذكاء الاصطناعي خداع بعض الخدمات الالكترونية على الإنترنت، واستغلال الثغرات الموجودة في أنظمتها لاختراقها، من أجل الإضرار بمستخدمي هذه الخدمات او سرقة بياناتهم.

مخاوف من الذكاء الاصطناعي

أحد أهم المخاطر التي يمكن أن يشكلها الذكاء الاصطناعي، ما يلي:

- التزييف العميق المدعوم بالذكاء الاصطناعي: أشار بعض الخبراء إلى أنه يمكن للأشخاص سيئو النية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج الصور ومقاطع الفيديو المزيفة تلقائيا، وهو ما يعرف بالتأثير المحتمل للتزييف العميق ونشر المعلومات المضللة.

- هجمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي: أوضح بعض خبراء الأمن السيبراني أنه يمكن لقراصنة الإنترنت استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لنشر الهجمات الاحتيالية الخاصة بهم على نطاق أوسع على الويب.

- القضاء على بعض الوظائف: تتعلق أهم المخاوف من الذكاء الاصطناعي من تهديده لكثير من الوظائف، والتي يمكن أن تؤثر على سوق العمل بشكل كبير، حيث تمكن  الذكاء الاصطناعي بالقضاء على حوالي 4000 وظيفة في شهر مايو الماضي، ويمكنه تقليل فرص الوظائف في كل المجالات في المستقبل.

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