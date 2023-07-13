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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبوالغيط: الجامعة العربية تعمل لاستعادة السلم والاستقرار في السودان منذ اندلاع أزمتها

الأمين العام لجامعة
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابوالغيط

وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط الشكر للدول المشاركة في مؤتمر قمة جوار السودان، مؤكدا أن هذا الاجتماع الهام والأول من نوعه لدول جوار السـودان لبحث سـبل إنهاء الأزمة الحالية وتداعياتها السلبية وغير المسبوقة على مستقبل السودان وأمن واستقرار جواره.

 

وأوضح ابو الغيط خلال كلمته في مؤتمر قمة دول جوار السودان، أن مجلس الجامعة العربية اهتم منذ اندلاع الأزمة ببحث سـبل استعادة السـلم والاسـتقرار في السـودان كإحدى أهم أولويات الجامعة العربية، مؤكدا أنه اجتماعات مجلس الجامعة المنعقدة بشأن السودان بما في ذلك اجتماعات القمة العربية الأخيرة في جدة كررت مطالباتها بضرورة وقف جميع الاشتباكات المسلحة حقناً للدماء وحفاظاً على أمن وسلامة المدنيين ومقدرات الشعب السوداني ووحدة أراضيه وسيادته.

وأوضح أن الجامعة العربية حرصت في جميع جهودها على التنسيق والتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وأيضـاً المنظمات الإنسـانية ذات الصلة، لما يمثله الوضع من تحد كبير للسلم والأمن في هذا البلد العربي الأفريقي الهام.

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